Nuoto, Trofeo UniPodiumNuoto 2018: super Ilaria Cusinato nei 200 misti, Gabriele Detti buon test sui 400 sl, assente Gregorio Paltrinieri

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 26-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA, medaglia d'oro 800 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-26 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA, 800 fs gold medal, Gregorio Paltrinieri ITA, bronze

Buona la prima. Non c’è altro modo per definire la prima uscita del gruppo di Stefano Morini che si è esibito quest’oggi nel 6° Trofeo UniPodiumNuoto a Carpi per l’esordio stagionale in vasca corta, che vorrà portare i ragazzi del tecnico toscano alle manifestazioni nazionali e internazionali di nuoto, con obiettivo principale i Mondiali di Hangzhou (in vasca corta), dall’11 al 16 dicembre .

Ed è proprio nella piscina da 25 metri carpigiana che la truppa “Morini” ha manifestato segnali di vitalità. I riscontri sono stati più che positivi. Come rivela lo stesso allenatore pluridecorato, sul suo profilo facebook, i tempi ottenuti dai suoi ragazzi lo hanno soddisfatto. Nei 200 misti femminili Ilaria Cusinato si è imposta all’attenzione del pubblico con un super crono. La medaglia d’argento di Glasgow agli Europei in vasca lunga (bronzo a Copenhagen nella rassegna continentale in vasca corta) ha siglato il tempo di 2’08″83, vicinissima al personale nuotato nella piscina danese circa 12 mesi fa (2’08″19). Un risultato che testimonia la maturazione della veneta, sempre più consapevole dei propri mezzi.

Ovviamente c’era grandissima curiosità circa le condizioni di Gabriele Detti. Il livornese, nipote di Morini, era stato fermo praticamente tutta la stagione passata per un problema alla spalla che gli aveva impedito di partecipare agli Europei in Scozia, oltre a saltare la competizione di Copenhagen. Ebbene, il 3’44” nei 400 stile libero maschili è da accogliere con il sorriso soprattutto perché il campione del mondo degli 800 sl non ha avvertito alcun dolore e dunque il percorso verso il pieno recupero procede nel migliore dei modi.

Purtroppo non ha risposto presente Gregorio Paltrinieri. Il campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero è stato costretto a dare forfait per via di un attacco influenzale che gli ha consigliato di non essere al via nell’appuntamento di casa. Vero è che rivedremo Greg all’opera, a meno di ripensamenti dell’ultimo momento, al Mussi-Lombardi-Femiano in programma a Livorno il 17 novembre e ai campionati italiani di Riccione del 30 novembre e 1 dicembre senza dimenticarci dell’impegno nell’ultima tappa delle World Series ad Abu Dhabi di nuoto in acque libere il 9 novembre. In questo stesso giorno parteciperanno al Nico Sapio, a Genova, Detti, Cusinato, Domenico Acerenza e Mattia Zuin.













Foto: Credit La Presse