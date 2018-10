Nuoto, Paltrinieri influenzato: niente meeting di Carpi per il campione olimpico

Non inizia nel migliore dei modi la (breve) stagione in vasca corta per il campione mondiale e olimpico Gregorio Paltrinieri che è costretto a saltare l’appuntamento casalingo di Carpi. Il modenese non sarà al via del meeting organizzato nella piscina di casa a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito giovedì e lo ha costretto a saltare tre giorni di allenamenti. “Abbiamo preferito saltare questo appuntamento per riprendere la preparazione con tranquillità lunedì – ha dichiarato Stefano Morini – Gregorio è ovviamente dispiaciuto perchè ci teneva a gareggiare davanti al suo pubblico ma è ancora debilitato e non ha senso forzare i tempi“.

Gregorio Paltrinieri, dunque, salta uno dei tre appuntamenti già fissati di preparazione ai Campionati del Mondo in vasca corta in programma in Cina dall’11 al 16 dicembre. Al nuotatore emiliano restano il Mussi-Lombardi-Femiano in programma a Livorno (a casa Morini, in questo caso) il 17 novembre e i campionati italiani di Riccione del 30 novembre e 1 dicembre. Paltrinieri, infatti, salterà il meeting di Genova perchè in concomitanza con l’ultima prova di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere in programma ad Abu Dhabi il 9 novembre che lo vedrà al via dopo il terzo posto ottenuto in Cina a fine settembre.

I motivi di curiosità attorno al meeting di Carpi in programma domani restano, primo fra tutti il rientro alle gare dopo l’infortunio di Gabriele Detti che sosterrà il primo test in vista dell’appuntamento iridato.