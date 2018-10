Nuoto: Santo Condorelli pronto a gareggiare per l’Italia. Possibile la sua partecipazione ai Mondiali in vasca corta 2018

I piani della Nazionale italiana di nuoto sono sempre molto ambiziosi e detto del ritorno nei 200 stile libero di Federica Pellegrini, quantomeno in manifestazioni nazionali (per ora), un altro asso potrebbe spuntare dal mazzo azzurro.

Ci riferiamo all’italo-canadese Santo Condorelli. Il 23enne nordamericano, quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 e con un personale da 47″88 nei 100 stile libero, potrebbe infatti essere il tassello mancante della nostra 4×100 sl. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le pratiche burocratiche per gareggiare con i colori dell’Italia sarebbero in dirittura d’arrivo e se Santo dovesse ottenere nei prossimi meeting il tempo di qualificazione potremmo vederlo già ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre.

Qualora, infatti, Condorelli dovesse entrare a far parte della selezione nostrana, confermando i suoi migliori tempi nuotati in passato, è chiaro che il livello italiano della gara regina ne risulterebbe altamente migliorato, potendo disporre di tre uomini che hanno infranto la barriera dei 48″: il nativo di Kitahiroshima (Giappone), Luca Dotto (47″96) e il campione europeo della distanza (nonché primatista italiano) Alessandro Miressi (47″92). Un aspetto da non sottovalutare, guardando il tutto in chiave Cinque Cerchi, sperando nella definitiva esplosione di Ivano Vendrame e Lorenzo Zazzeri.













