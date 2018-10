Nuoto, UFFICIALE: Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nel Trofeo Nico Sapio 2018

Lo si era intuito dalle recenti esternazioni pubbliche e oggi una notizia ufficiale c’è: Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nella 45a edizione del Trofeo Nico Sapio, nella Piscina Sciorba di Genova (9-11 novembre).

La comunicazione da parte degli organizzatori del meeting ligure non ha i connotati del “fulmine a ciel sereno” ma è frutto di una riflessione attenta da parte dell’atleta veneta che, dopo la partecipazione all’evento di Torino (posteriore ai Mondiali in vasca corta a Hangzhou, dall’11 al 16 dicembre), sarà sui blocchetti della sua specialità anche nella manifestazione genovese. Un programma quello della fuoriclasse di Spinea che, a questo punto, potrebbe vederla protagonista nella rassegna iridata in Asia proprio nella distanza che le permise di laurearsi campionessa del mondo a Windsor (Canada) due anni fa. Vedremo.

Non solo però la Pellegrini alla Sciorba ma gran parte degli assi dell’Italnuoto: Simona Quadarella, fantastica negli Europei di Glasgow (3 ori nei 400, 800, 1500 stile libero), Ilaria Cusinato, due volte argento nei 200 e 400 misti in Scozia, Gabriele Detti, tornato abile dopo i guai alla spalla, Fabio Scozzoli, tra i più attesi in quel che sarà la stagione nella piscina da 25 metri, e il campione europeo dei 100 sl Alessandro Miressi, desideroso di confermarsi. Un vero e proprio parterre de rois.













Foto: Diego Gasperoni