Nuoto, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Thomas Ceccon eliminato nelle batterie dei 100 stile libero

Dopo la doppietta di ieri (oro nei 50 stile e argento nei 50 dorso) Thomas Ceccon non riesce a ripetersi nelle batterie del mattino alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro non si è qualificato per le semifinali dei 100 stile libero, stabilendo solamente il diciottesimo tempo (51”42). Il miglior crono è stato quello del coreano Lee Yooyeon con 50”11 davanti al polacco Jakub Kraska (50”17) e all’ungherese Kristof Milak (50”18).

Nei 50 rana maschili il miglior tempo nelle batterie è stato quello del cinese Sun Jiajun, che ha toccato per primo con il crono di 27”91. Nel riepilogo dei crono per le semifinali al secondo posto si è classificato il sudafricano Michael Houlie (27”99) e terzo, invece, il giapponese Taku Taniguchi (28”28).

Questa mattina ci sono state altre due gare, entrambi femminili. Quella dei 50 stile libero che ha visto il dominio della ceca Barbona Seemanova (25”44), mentrei nei 100 farfalla il miglior crono è stato quello della tedesca Angelina Koehler, unica a scendere sotto il minuto (59”99).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter