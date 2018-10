Nuoto, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Marco De Tullio, che rimonta per il bronzo! Doppia delusione per Thomas Ceccon

Marco De Tulio concede il bis sul podio dopo l’argento dei 400 stile libero e regala una emozione forte ai tifosi azzurri con una rimonta da favola nei confronti del campione europeo, l’ungherese Kalmar che gli è valso il bronzo. Partito in sordina, il barese ha saputo dare il meglio di sè nel finale andandosi a prendere un bronzo che sembrava una sorta di miraggio fino a 200 metri dal traguardo quando De Tullio si trovava a circa 2 secondi e mezzo dall’ungherese che si era staccato dal duo di testa, composto dal vietnamita Nguyen, poi laureatosi campione del mondo e dal giapponese Yoshida, partito molto forte, poi bravo a gestire un finale complicato.

Negli ultimi 200 metri De Tullio ha rosicchiato metro su metro a Kalmar, superandolo negli ultimi 30 metri di gara e andandosi a prendere il terzo gradino del podio che ne conferma la sagacia tattica e lo stato di forma ottimale.

La delusione di giornata arriva nei 50 farfalla uomini dove Ceccon non riesce a prendersi il podio per un soffio (due centesimi) e la vittoria per due soffi (3 centesimi). L’azzurro non parte benissimo chiudendo comunque con un 23″65 a due centesimi dalla coppia Minakov (Russia) e Hvas (Norvegia) che porta a casa l’argento e a tre centesimi dal russo Minakov che si impone con 23″62 al termine di una gara tiratissima. Ottano posto con 24″25 per Federico Burdisso.

Nell’altra finale individuale di giornata oro per l’Australia con McKeown che vince di autorità in 28″28, argento per la russa Vaskina (28″38), bronzo per la francese Touili (28″78)

Nei 100 farfalla donne miglior tempo delle semifinali per la bielorussa Shkurdai che, con 59″72 avrà la corsia 4 domani, al suo fianco la tedesca Koehler (59″78). Nei 100 stile libero uomini miglior tempo per il polacco Kraska (49″70) davanti al brasiliano Calvelo da Silva che promette battaglia per domani con il crono di 49″87. Tutti sopra i 50″ gli altri protagonisti. Nei 50 stile libero primo tempo per la ceca Semanova (25″33) davanti all’irlandese McSherry. Nelle semifinali dei 50 rana uomini miglior crono del sudafricano Houlie (che stavolta cercherà di non ripetere la brutta prova dei 100) davanti al cinese Sun.