Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon pronto a deliziare nei 50 farfalla e nei 100 sl

Penultima giornata di gare a Buenos Aires (Argentina) per il nuoto in piscina in questi Giochi Olimpici Giovanili 2018. La vasca sudamericana è pronta a regalare al Bel Paese altre emozioni che possono coincidere con medaglie. Il protagonista è sempre lui: Thomas Ceccon.

Il vicentino, oro ieri nei 50 stile libero e argento nei 50 dorso (oltre al secondo e terzo posto dei 200 misti e dei 100 dorso) non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per lui le chance di aumentare il proprio bottino ci sono tutte e nei 50 farfalla, come nei 100 stile libero, potremmo vederne delle belle. Nell’unica vasca del delfino l’azzurro ha ottenuto il best time di 23″46 in semifinale, candidandosi al ruolo di favorito insieme al russo Andrei Minakov (23″47). Il discorso vittoria sembra confinato ai due nuotatori citati, in quanto l’altro russo Daniil Markov (23″77) pare avere un po’ di meno. Nell’atto conclusivo avremo anche Federico Burdisso (24″29), entrato con l’ultimo tempo utile e desideroso di far bene. Ceccon sarà poi al via anche delle batterie della gara regina, dove le prospettive sono altrettanto interessanti grazie alla sua poliedricità. Gli avversari saranno sempre i soliti: i due russi Minakov e Markov e il magiaro Kristof Milak.

Da osservare con attenzione quello che potranno fare i nostri Marco De Tullio e Johannes Calloni nella finale degli 800 sl. De Tullio è la grande sorpresa di questa rassegna a Cinque Cerchi, dopo l’argento nei 400 sl. L’azzurro si cimenterà nella doppia distanza e la curiosità non mancherà circa la gestione del suo sforzo in acqua. Calloni, invece, vorrà centrare un buon risultato dopo il bronzo ottenuto agli Eurojunior su questa distanza. L’italo-americano può far bene, a patto di esprimere le proprie potenzialità al 100% al cospetto di avversari qualificati come l’ungherese Akos Kalmar e il francese Paul Beaugrand.













Foto: Arena