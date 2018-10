Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon, Federico Burdisso e Marco De Tullio pronti a stupire nella seconda giornata

Seconda giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e il nuoto è pronto per tornare in scena nella piscina sudamericana per animare la scena. Un programma in cui gli azzurri saranno pronti a regalarci emozioni.

Thomas Ceccon potrebbe essere il faro di questo day-2. Il poliedrico vicentino sarà al via sia della finale dei 100 dorso che nelle batterie dei 200 misti per conquistare il pass per l’atto conclusivo. Nelle due vasche non ci si vuol nascondere e il podio è un chiaro obiettivo, verosimilmente il bronzo perchè gli altri due gradini sembrano già occupati dal fenomenale russo Kliment Kolesnikov e dal rumeno Daniel Cristian Martin. Due possibilità per mettersi in evidenza e porre già il proprio marchio in una manifestazione che lo vedrà spesso impegnato.

Italia che poi vedrà al via un altro classe 2001 che a livello assoluto si è messo già in evidenza. Ci riferiamo a Federico Burdisso, sui blocchetti di partenza dei 100 farfalla e dei 200 stile libero. Il ragazzo che studia in Inghilterra e si doppia in tutti i sensi per allenarsi e accrescere le proprie competenze culturali è tra i prospetti più interessanti del nostro movimento, come il bronzo assoluto ottenuto nei 200 delfino continentali a Glasgow ha confermato. E così ora non resta che ripetersi, tenendo conto che ci sarà sicuramente il magiaro Kristof Milak a voler far bene, come già avvenuto nella finale dei 400 sl vinta dall’asso ungherese.

Pensi alle otto vasche ed è inevitabile il collegamento a Marco De Tullio. Il 18enne pugliese ha stupito tutti con quell’argento. Il crono di 3’48″55 rappresenta un miglioramento sostanziale ed è la rappresentazione di un atleta in cui si può credere, su cui il buon Stefano Morini, allenatore di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, aveva lasciato intendere cose interessanti. Lo rivedremo esibirsi quest’oggi nei 200 sl a caccia di una finale e chissà…













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport