Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon a caccia del doppio podio, Anna Pirovano sogna nei 100 rana

Quarta giornata di gare nella piscina di Buenos Aires. Le Olimpiadi Giovanili 2018 sono entrate nella seconda parte del loro percorso e l’Italia ha ancora delle cartucce da sparare per rendere ulteriormente fruttuosa questa spedizione.

Spetterà ai soliti noti far vedere qualcosa di speciale nelle acque argentine, palcoscenico ideale per rilanciare in vista di quel che sarà nel mondo dei grandi. E allora Thomas Ceccon, le sue chance da medaglia non vorrà lasciarsele scappare. Il talentuoso vicentino, argento e bronzo nei 100 dorso e 200 misti, vuol confermarsi nella velocità pura. I 50 stile libero e dorso sono le due prove nelle quali lo vedremo al blocchetto per giocarsi la top-3.

Qualificato con il terzo e quarto tempo, il 17enne azzurro ha già fatto vedere nelle gare precedenti come in finale sappia regalare sempre quel qualcosa in più. Non resta che attendere fiduciosi i riscontri. Certo la concorrenza è spietata: nel dorso la presenza del primatista del mondo Kliment Kolesnikov complica molto le cose mentre nell’unica vasca dello stile libero l’altro russo Daniil Markov sarà un ostacolo difficile da superare. Ci proverà comunque Thomas e poi si tireranno le somme.

Determinazione ed ambizione non fanno difetto neanche ad Anna Pirovano. La poliedrica nuotatrice di Lecco è entrata nella finale dei 100 rana con il quarto tempo e la distanza dal vertice è davvero minima. I decimi che separano la classe 2000 dall’eccellenza possono essere abbattuti solo da una prova ai limiti delle perfezione. La ragazza, in semifinale, ha messo in mostra un ottimo piglio, giungendo seconda alle spalle della russa Anastasia Makarova. Oggi si prospetta una gara molto lottata nella quale quattro/cinque atlete saranno sulla stessa linea per giocarsi qualcosa di importante e anche l’azzurra fa parte del club.













Foto: Arena