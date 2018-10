Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Marco De Tullio e Anna Pirovano in finale nei 400 sl uomini e 200 misti donne. Thomas Ceccon in evidenza nei 100 dorso

Prima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la piscina sudamericana ha riservato ottimi riscontri agli atleti nostrani impegnati nelle prime specialità in programma.

Nelle heat dei 100 dorso uomini l’atteso Thomas Ceccon ha ottenuto il terzo tempo dell’overall siglando il crono di 55″33 e mettendo in mostra una buona seconda vasca (28″67). Un riscontro buono per l’allievo di Alberto Burlina, preceduto da due nuotatori attesi nella distanza: il russo, campione europeo assoluto, Kliment Kolesnikov (54″26) e il rumeno Daniel Cristian Martin (54″46), gli unici ad aver infranto il muro dei 55″. Ritroveremo il vicentino nelle semifinali pomeridiane, a caccia di un posto per la finale.

Nei 400 stile libero uomini, molto bene Marco De Tullio che ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo. Il nostro portacolori con il crono di 3’52″31 ha ottenuto il sesto riscontro complessivo, rientrando nella top-8. Una classifica guidata dal giapponese Keisuke Yoshida (3’51″68) nella quale spicca anche l’ungherese Kristof Milak (terzo in 3’51″99), eccellente farfallista. Niente da fare invece per l’italo-americano Johannes Calloni (bronzo agli Eurojunior quest’anno nella specialità) che non è andato oltre il decimo crono (3’53″15).

Missione compiuta, infine, per Anna Pirovano. La classe 2000, nativa di Lecco, ha centrato il suo target nei 200 misti donne, classificandosi in sesta piazza nella graduatoria complessiva di specialità (2’16″14). Per l’azzurra le possibilità di podio sembrano limitate in quanto sono tante le avversarie che possono aspirare alla top-3: l’israeliana Anastasia Gorbenko (2’14″74), la francese Cyrielle Duhamel (2’14″79) e la giapponese Miku Kojima (2’15″37) le più accreditate.

Foto: Arena