Nuoto: Fabio Scozzoli ottimo a Riccione nel meeting in vasca corta. In evidenza Polieri e Carraro

Il nuoto italiano scalda i motori in vista dei Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre. Risultati degni di menzione nel meeting di Riccione dove grandi nomi del nostro movimento hanno gareggiato nella piscina da 25 metri.

Molto bene Fabio Scozzoli nei 50 e 100 rana che fa vedere di esserci. Per il romagnolo i due riscontri sono molto interessanti visto il periodo di preparazione: 26″13 e 57″68. Fabio che, apprezzando particolarmente questa vasca, si è esibito anche nei 50 e 100 farfalla realizzando i crono di 23″77 e di 52″78. Un buon test in vista della rassegna iridata citata.

Sorprende poi Alessia Polieri che batte la specialista Ilaria Bianchi nei 100 farfalla, realizzando il tempo di 58″71 davanti all’emiliana (59″76). Nei 50 e 100 rana, come Scozzoli, in evidenza anche Martina Carraro che risponde presente in 30″46 e 1’06″38. Primi segnali interessanti, dunque, per l’Italnuoto.













Foto: Diego Gasperoni