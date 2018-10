Nuoto, Coppa del Mondo Budapest 2018: record del mondo di Santos nei 50 farfalla uomini e di Alia Atkinson nei 50 rana donne

Ultima giornata di fuochi d’artificio a Budapest (Ungheria) nella quarta tappa di Coppa del Mondo di nuoto. Un day-3 che, per dirla alla Adriano De Zan, ci rimarrà nel cuore e nel cervello perché ha regalato grandi tempi nella piscina da 25 metri ungherese.

Partiamo dai pezzi forti. Nicholas Santos è la stella dei 50 farfalla uomini. Il brasiliano realizza il nuovo primato del mondo di questa specialità con il crono di 21″75, migliorando il tempo del tedesco Steffen Deibler (21″80). Un riscontro pazzesco a precedere il sudafricano Chad Le Clos (22″11) e il nipponico Kosuke Matsui. Altri 50 metri ed altro record mondiale. Ci riferiamo ai 50 rana donne ed è la specialista giamaicana Alia Atkinson a togliersi questa soddisfazione. 28″58 il riscontro finale di colei che già deteneva il limite precedente (28″64), abbassandolo in questa sede, davanti ad una certa Yuliya Efimova (29″22). Una prestazione considerevole che ha visto l’americana Molly Hannis completare il podio (29″51).

I risultati però di un certo calibro non arrivano solo dalla velocità pura. E’ sempre lei, la cinese terribile (classe 2002) Jianjiahe Wang a farsi vedere con una certa intensità. Dopo aver siglato il WR dei 400 sl due giorni fa, l’asiatica si è fermata ad appena 10 centesimi dal tempo da primato di Mireia Belmonte Garcia negli 800 sl donne. 7’59″44 per la 16enne orientale che in questa edizione 2018 della World Cup non smette proprio mai di stupire, aggiudicandosi anche questa prova con un tempo che definire strepitoso è poco. Segnali piuttosto concreti in vista dei Mondiali 2018 (vasca corta) in Cina ci sono tutti. Tornando alla cronaca, in seconda e terza posizione troviamo la statunitense Leah Smith (8’16″25) e la russa Anna Egorova (8’22″24).

Altri tempi di un certo tenore sono arrivati sempre dalle donne nella vasca magiara. La farfallista degli States Kelsi Dahlia si è imposta nei 100 metri in 54″84, realizzando il nuovo primato di Coppa, a 23 centesimi dal record mondiale di Sarah Sjoestroem, sconfitta in quest’occasione (54″96). 1’59″94 è invece il crono valso il successo all’australiana Emily Seebohm, unica ad aver abbattuto il limite dei 2′ in questa gara e non così distante dal primato di Katinka Hosszu (1’59″23). Campionessa ungherese piazzatasi in terza posizione (2’01″00) alle spalle anche dell’americana Kathleen Baker (2’00″69). Hosszu che comunque si riscatta nei suoi 200 misti, vinti in 2’04″13.

Foto: katacarix / Shutterstock.com