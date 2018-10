Next Gen 2018, programma orari e tv. Le date e il calendario. Si gioca a Milano

Dal 6 al 10 novembre si terranno le Next Gen ATP Finals: i migliori otto giovani tennisti del 2018 si daranno battaglia per conquistare il torneo che precede le ATP Finals. Ci sarà la trasmissione in chiaro gratuita dell’evento, che si terrà a Milano: diretta tv su SuperTennis, diretta streaming su supertennis.tv.

Gli otto partecipanti saranno divisi in due raggruppamenti da cui passeranno in semifinale i primi due di ciascun raggruppamento: la fase preliminare si terrà da martedì 6 a giovedì 8, mentre le semifinali si giocheranno venerdì 9 e le finali andranno in scena sabato 10.

Di seguito il calendario completo delle Next Gen ATP Finals 2018:

Martedì 6 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 14.00 Primo singolare

a seguire Secondo singolare

Sessione serale

ore 19.30 Primo singolare

a seguire Secondo singolare

Mercoledì 7 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 14.00 Primo singolare

a seguire Secondo singolare

Sessione serale

ore 19.30 Primo singolare

a seguire Secondo singolare

Giovedì 8 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 14.00 Primo singolare

a seguire Secondo singolare

Sessione serale

ore 19.30 Primo singolare

a seguire Secondo singolare

Venerdì 9 novembre

Semifinali

Sessione serale

ore 19.00 Prima semifinale

a seguire Seconda semifinale

Sabato 10 novembre

Finali

Sessione serale

ore 19.00 Finale 3° posto

a seguire Finalissima













