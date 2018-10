Sci alpino, quando e dove verrà recuperato il gigante di Soelden? Data e programma. Appuntamento in Alta Badia

Il gigante maschile di Soelden, classica apertura della Coppa del Mondo di sci alpino che è stato cancellato ieri a causa delle avverse condizioni meteo sul ghiacciaio austriaco, sarà con buona probabilità recupero in Alta Badia tra un paio di mesi. La decisione ufficiale verrà comunicata nella giornata odierna ma quasi sicuramente la prova si disputerà martedì 18 dicembre (orario da definire) sulla pista italiana che nei giorni precedenti ospiterà un altro gigante e un parallelo. Sarebbe una settimana davvero di fuoco per lo sci alpino nel nostro Paese visto che sabato 22 dicembre andrà poi in scena lo spettacolare slalom in notturna a Madonna di Campiglio.

Il massimo circuito itinerante di sci alpino è invece già partito al femminile con la vittoria di Tessa Worley davanti alla nostra Federica Brignone, gli uomini dovranno invece aspettare ancora qualche settimana in attesa dell’appuntamento di Levi e poi ci aspetta un finale dei 2018 davvero pirotecnico sulle nostre nevi.

Di seguito la data del probabile recupero del gigante maschile di Soelden che si disputerà in Alta Badia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Sky Go ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 18 DICEMBRE:

Orari da definire Gigante 2 Alta Badia (recupero di Soelden)













Foto: stefan holm shutterstock