Next Gen 2018, l’elenco dei qualificati ai raggi X: Tsitsipas e Shapovalov le stelle

Dal 6 al 10 Novembre a Milano tornano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del circuito mondiale. Saranno otto i partecipanti, vediamo quali sono i sette già qualificati tramite la Race to Milan.

Stefanos Tsitsipas (Gre): 20 anni, numero 16 del mondo. Prima partecipazione alle Next Gen ATP Finals. Il nativo di Atene è stato il primo greco della storia a vincere un titolo ATP (Stoccolma) ed ha raggiunto anche la finale del Masters 1000 a Toronto, perdendo solo da Rafa Nadal. Il miglior risultato in un torneo dello Slam sono stati gli ottavi di finale a Wimbledon.

Denis Shapovalov (Can): 19 anni, numero 29 del mondo. Seconda partecipazione alle Next Gen ATP Finals. Il canadese ha vissuto un anno un po’ altalenante con tante luci ed ombre. Si pensava potesse essere la stagione della definitiva consacrazione per il nordamericano, che non è ancora riuscito a vincere il suo primo titolo ATP della carriera. Il miglior risultato negli Slam sono gli ottavi di finale agli US Open.

Alex De Minaur (Aus): 19 anni, numero 33 del mondo. Prima partecipazione alle Next Gen ATP Finals. L’australiano ha scalato 170 posizioni dal dicembre scorso, diventando il primo giocatore dell’Australia nel classifica mondiale. Ha giocato due finali quest’anno a livello ATP, perdendo a Sydney con Medvedev e a Washington con A.Zverev. Il miglior risultato negli Slam è il terzo turno a Wimbledon.

Frances Tiafoe (Usa): 20 anni, numero 44 del mondo. Prima partecipazione alle Next Gen ATP Finals. In questa stagione ha vinto il suo primo torneo ATP a Delray Beach e ha perso la finale ad Estoril. Il miglior risultato in uno Slam è il terzo turno raggiunto a Wimbledon.

Taylor Fritz (Usa): 21 anni, numero 49 del mondo. Prima partecipazione alle Next Gen ATP Finals. Ha da poco centrato il suo best ranking. Non ha mai vinto un torneo in carriera e l’ultima finale nel circuito maggiore risale al torneo Memphis nel 2016 (persa contro il giapponese Nishikori). Il terzo turno agli ultimi US Open è il miglior risultato in un torneo del Grande Slam.

Andrey Rublev (Rus): 21 anni, numero 76 del mondo. Seconda partecipazione alle Next Gen ATP Finals ed è stato finalista lo scorso anno, perdendo contro il coreano Hyeon Chung. Un solo titolo in carriera, quello vinto ad Umago lo scorso anno contro Paolo Lorenzi. Sempre nella passata stagione ha raggiunto i quarti di finale agli US Open.

Jaume Munar (Spa): 21 anni, numero 80 del mondo. Prima partecipazione alle Next Gen ATP Finals e primo spagnolo a partecipare a questo torneo. Era numero 184 della classifica nel dicembre scorso e ha scalato oltre 100 posizioni. Non ha vittorie e finali raggiunte nel circuito ATP.