NBA 2019, i risultati della notte: Bucks, Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York, ok i Clippers di Gallinari

Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons.

I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la palma di migliori realizzatori a Khris Middleton ed Ersan Ilyasova (16 per entrambi). Anche nel caso dei Raptors è una grande prestazione di squadra a fermare i Dallas Mavericks, con 21 punti di Kawhi Leonard e 20 di Kyle Lowry che ben fronteggiano, in questo 116-107, i 22 di Luka Doncic, i 21 di Wesley Matthews e la doppia doppia di DeAndre Jordan (18+15). Vittoria in volata, invece, per i New Orleans Pelicans, che ringraziano Jrue Holiday, autore di 26 punti, del canestro e del libero della vittoria sui Brooklyn Nets, quest’ultimo seguito a un fallo tecnico non proprio intelligente ricevuto da Ed Davis. L’ultimo tiro i Nets neanche lo eseguono, per via della palla persa dalla rimessa di Joe Harris.

I Golden State Warriors devono lottare per tre quarti contro i New York Knicks, poi al Madison Square Garden succede che i campioni NBA entrino in una dimensione semplicemente sconosciuta al mondo: 47 punti nell’ultimo quarto, Kevin Durant che arriva a quota 41 e Knicks battuti 100-128. Se i Warriors ridono, gli Houston Rockets preferiscono dimenticare quest’inizio di stagione, dopo un’altra sconfitta netta contro i Los Angeles Clippers, maturata senza James Harden e subendo 30 punti da Montrezl Harrell e 23 da Lou Williams (per Danilo Gallinari 16 in 21 minuti).

Netto successo per gli Charlotte Hornets, che nel secondo quarto sommergono sotto 45 punti i Chicago Bulls, poi sconfitti per 135-106 con otto uomini in doppia cifra, tra cui Kemba Walker a 30 punti e Tony Parker a 18. Successo al cardiopalma, infine, per i Sacramento Kings, che con la sicurezza dei tiri liberi di Nemanja Bjelica (26+12 per lui) nel finale sconfiggono i Washington Wizards: paradossalmente, i Kings, nella partita, hanno tirato dalla lunetta con poco più del 60%.

Questi i risultati della notte NBA:

New Orleans Hornets-Chicago Bulls 135-106

New York Knicks-Golden State Warriors 100-128

Toronto Raptors-Dallas Mavericks 117-106

Houston Rockets-Los Angeles Clippers 113-133

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 95-125

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 117-115

Sacramento Kings-Washington Wizards 116-112













