NBA 2019: Gallinari trascina i Clippers alla vittoria sui Rockets. Warriors e Thunder KO con Nuggets e Kings, ok Atlanta

Anche se ci sono state solo quattro partite in questa notte di NBA, di carne al fuoco ce n’è molta, poiché in tutte è stato sovvertito il logico pronostico. In particolare, sono uscite sconfitte le tre franchigie di maggior livello impegnate questa sera: i Golden State Warriors, gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder.

I Rockets sono stati sconfitti dai Los Angeles Clippers per 115-112, dopo aver subito un parziale di 39-31 nel terzo quarto ed aver vanamente tentato di mettere in piedi una rimonta nell’ultimo quarto. Non sono bastati i 31 punti di James Harden contro i 23 di Tobias Harris e i 20 con 9 rimbalzi di un nuovamente convincente Danilo Gallinari.

Non si è fermata la corsa dei Denver Nuggets, ancora imbattuti in questo inizio di stagione: stavolta le vittime sono state le più quotate in assoluto, quei Golden State Warriors Campioni NBA in tre delle ultime quattro annate. Pur con i 28 punti di Gary Harris e i 23 con 11 rimbalzi di Nikola Jokic opposti ai 30 di Steph Curry e 20 con 11 rimbalzi di Kevin Durant, quasi tutto si è ridotto all’ultima azione, in cui Damian Jones si è visto stoppare da Juancho Hernangomez il tiro del supplementare.

La sconfitta è arrivata anche per gli Oklahoma City Thunder, che sono ancora a secco di vittorie nonostante il ritorno di Russell Westbrook. A passare alla Chesapeake Energy Arena sono stati i Sacramento Kings, quasi sempre in controllo della partita e con sette uomini in doppia cifra, il migliore dei quali è stato Iman Shumpert con 26 punti (ma c’è stata anche la doppia doppia di De’Aaron Fox con 22 e 10 assist). Westbrook è rientrato con 32 punti, ma non sono bastati al pari dei 29 di Paul George.

Infine, gli Atlanta Hawks sono usciti vincitori da Cleveland, battendo per 111-133 i Cavaliers grazie a due quarti offensivi, il secondo e il quarto, da 40 e 41 punti rispettivamente, nonché per merito del 46,8% fatto registrare dall’arco dei tre punti. La scena se l’è presa Trae Young: la quinta scelta assoluta dell’ultimo draft ha messo insieme 35 punti e 11 assist, risultando il migliore di una squadra che ha mandato sei elementi oltre i 10 punti. Per i Cavaliers 16 con 17 rimbalzi di Kevin Love e 19 di Jordan Clarkson.

Di seguito i risultati della notte:

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 111-133

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 120-131

Denver Nuggets-Golden State Warriors 110-108

Los Angeles Clippers-Houston Rockets 115-112













