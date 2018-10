Napoli-Roma in tv, orario d’inizio e probabili formazioni

La decima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra domani e lunedì. Match di cartello per il posticipo di domenica: alle ore 20.30 la Roma andrà a giocare a Napoli. La sfida sarà trasmessa su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251, in streaming su SkyGo, mentre OA Sport assicurerà la diretta live testuale in tempo reale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della decima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Domenica 28 ottobre ore 20.30

Napoli-Roma

diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

diretta streaming SkyGo

diretta live testuale su OA Sport Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Napoli: Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All.: Ancelotti.

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.







