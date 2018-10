Napoli-Roma in tv e streaming, a che ora inizia e su che canale vederla. Le probabili formazioni

Tempo di decima giornata per la Serie A di calcio 2018-2019. In campo, per quanto riguarda domenica sera alle 20.30, c’è il big match: al San Paolo di Napoli i partenopei attendono la Roma di Di Francesco. Entrambe le compagini hanno dato spettacolo in Europa qualche giorno fa, con gli azzurri che hanno tenuto testa ad una superpotenza come il PSG e i giallorossi che hanno dominato in casa sul CSKA Mosca. In campionato destini però diversi: gli uomini di Ancelotti vogliono continuare a mettere pressione alla Juventus, percorso difficile invece per Dzeko e compagni, già staccati dopo le ultime uscite infelici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della decima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio.

Domenica 28 ottobre ore 20.30

Napoli-Roma

diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

diretta streaming SkyGo

diretta live testuale su OA Sport

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Napoli: Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All.: Ancelotti.

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.













