Napoli-Roma 1-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. El Shaarawy illude, Mertens pareggia nel finale

Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma al termine di una partita che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Di seguito le immagini delle reti del posticipo serale della decima giornata della Serie A di calcio.

IL GOL DEL VANTAGGIO GIALLOROSSO

IL PAREGGIO PARTENOPEO

Dries Mertens brings Napoli level in the 90th minute. #NapoliRoma pic.twitter.com/ehSH9p4PMx — ً (@TeddyMunene) October 28, 2018

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it