MotoGP, Pagelle GP Giappone 2018: Marc Marquez ottiene la laurea, Crutchlow, Rins e Rossi promossi, Dovizioso e Iannone sprecano, Vinales anonimo

E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le pagelle di questa gara, con un sicuro promosso a pieni voti.

PAGELLE GP GIAPPONE MOTOGP 2018

MARC MARQUEZ (HONDA) – VOTO: 10 e lode. Non ci sono più parole. Lo spagnolo vince anche il GP del Giappone e lo fa da grande campione. Nelle prime fasi gestisce, quindi attacca e non lascia scampo a Dovizioso. Conclude nella maniera migliore una stagione letteralmente dominata, con 8 vittorie su 16 gare condite da 4 secondi posti ed un solo terzo. Quinto titolo nella MotoGP e settimo complessivo a soli 25 anni… cos’altro aggiungere?

ANDREA DOVIZIOSO (DUCATI) – VOTO 6: Che peccato. Si perde proprio sul più bello, dopo aver condotto la gara sin dall’avvio, ma l’errore al penultimo giro è di quelli da mangiarsi le mani. Forse non sarebbe riuscito a vincere, ma chiude davvero con l’amaro in bocca. La sua speranza era partire bene, prendere e scappare, sperando che Marquez rimanesse invischiato nel gruppo, scattando dalla sesta posizione. Quando, dopo pochi chilometri, se lo ritrova già in scia, capisce che sarà una lunga giornata…

CAL CRUTCHLOW (LCR HONDA) – VOTO 8: Centra una piazza d’onore quasi insperata, ma meritata. Il britannico è arrembante sin dall’inizio e si inserisce nel duello di testa. Prova a tenere il passo di Dovizioso e Marquez finchè può, quindi nel finale gestisce bene il ritorno di Alex Rins. Senza il ko di Dovizioso era comunque sul podio, per cui giornata davvero positiva per Cal!

VALENTINO ROSSI (YAMAHA) – VOTO 7: Se, prima della gara, gli avessero detto che avrebbe concluso al quarto posto, probabilmente avrebbe apposto mille firme. Il “Dottore” inizia alla grande il suo GP, rimontando subito dal nono al quarto posto ma, dovendo forzare, le sue gomme lo abbandonano in fretta. Gestisce con grande intelligenza la fase critica e tiene bene la posizione.

MAVERICK VINALES (YAMAHA) – VOTO 4.5: Dal podio di Buriram al quasi nulla di oggi. Lo spagnolo chiude settimo (ma senza le cadute di Iannone e Dovizioso sarebbe stato nono) a 13 secondi dalla vetta ed a 7 da Rossi. Come sempre il catalano parte male, ma stavolta non si riprende più. Gara anonima, e non poco, dopo un avvio di weekend che sembrava di ben altro tenore.

JOHANN ZARCO (YAMAHA TECH3) – VOTO 6.5: Sesto posto finale che sa di boccata d’ossigeno dopo lunghi mesi nelle retrovie. Ieri ha sfiorato la pole position, oggi ha rovinato tutto al via, perdendo troppo terreno, ma nella seconda fase di gara risale e salva la giornata.

JACK MILLER (DUCATI PRAMAC) – VOTO 4.5: No, così non va. L’australiano scattava dalla prima fila e sperava in una posizione finale di rilievo. Dopo pochi giri è già settimo, subendo sorpassi a raffica, quindi cade e chiude addirittura anzitempo la sua gara per completare la frittata. Occasione gettata davvero alle ortiche.

DANILO PETRUCCI (DUCATI PRAMAC) – VOTO 5: Chiude al nono posto un fine settimana senza guizzi, rischiando di subire una notevole “scoppola” dal compagno di team che, per sua fortuna, cade e rovina tutto.

ANDREA IANNONE (SUZUKI) – VOTO 5: Che peccato! Aveva nel polso un ottimo ritmo, per puntare al podio. Invece il pilota della Suzuki parte male ed è costretto alla rimonta. Rapidamente si porta in quarta posizione e si mette in testa di andare a riprendere i primi tre. Per qualche giro ci riesce, prima di finire per l’ennesima volta nella ghiaia, sprecando una grossa chance di salire sul podio.

ALEX RINS (SUZUKI) – VOTO 7.5: Lo spagnolo, a differenza del suo compagno di scuderia, non fallisce il colpo e chiude in un ottimo terzo posto. Saper gestire emozioni e momenti della gara, alla fine, paga dividendi…

FRANCO MORBIDELLI (HONDA EG 0,0 VDS) – VOTO 6: 11esima posizione finale ed altri cinque punti in cascina, ma i 26 secondi di distacco parlano di un secondo al giro di distacco. Il pilota romano attende con fiducia la prossima stagione…

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Valerio Origo