MotoGP, GP Thailandia 2018: programma, orari e tv. Come vederlo su Sky e TV8

Nel prossimo weekend il Circus del Motomondiale farà rotta verso la Thailandia per il quindicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un weekend inedito per i piloti che comunque hanno potuto provare la pista asiatica nel corso dei test che si sono tenuti prima di questa stagione. Certo, le condizioni saranno diverse. Si prospetta una tre giorni (5-7 ottobre) in cui Ducati e Honda si confronteranno come avvenuto nelle ultime uscite. Il quesito riguarda la Yamaha di Valentino Rossi: saprà la casa di Iwata ridestarsi dal proprio torpore? Lo scopriremo. Di seguito gli orari dell’appuntamento iridato che godrà della copertura televisiva di Sky Sport e delle DIRETTE LIVE testuali di OASport fin dai turni di prove libere.

La programmazione di SKY Sport MGP/HD

Venerdi 5 ottobre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 4.00-4.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 4.55-5.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 5.55-6.40, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 8.10-8.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 9.05-9.50, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 10.05-10.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 6 ottobre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 4.00-4.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 4.55-5.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 5.55-6.40, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 7.35-8.15, Moto3, Qualifiche, diretta

ore 8.30-9.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 9.10-9.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 9.35-9.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 10.05-10.50, Moto2, Qualifiche, diretta

Domenica 7 ottobre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 3.40-4.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 4.10-4.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 4.40-5.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 6.00, Moto3, Gara, diretta

ore 7.20, Moto2, Gara, diretta

ore 9.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 6 ottobre

ore 14.00, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 7 ottobre

ore 11.00, Moto3, Gara, differita

ore 12.15, Moto2, Gara, differita

ore 14.00, MotoGP, Gara, differita













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo