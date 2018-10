MotoGP, GP Malesia 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Terzo ed ultimo round dell’infernale trittico asiatico per il Circus del Motomondiale. Dopo gli impegni di Motegi (Giappone) e di Phillip Island (Australia),è la volta di Sepang (Malesia) in un weekend che si preannuncia molto impegnativo per le mutevoli condizioni atmosferiche che potrebbero presentarsi.

Nella classe regina Marc Marquez ha già conquistato il titolo iridato e dunque si correrà esclusivamente per ottenere il successo di tappa. Lo spagnolo, reduce dal ritiro australiano, vorrà rifarsi su uno dei tracciati però dove notoriamente ha fatto più fatica. Una pista “Stop&Go” sulla quale la Ducati potrebbe fare la differenza: Andrea Dovizioso ha scritto il proprio nome più di una volta. Il forlivese è il naturale favorito per centrare il bersaglio grosso e rafforzare la sua posizione di secondo nella graduatoria generale.

Attenzione però alla Yamaha. Maverick Vinales si è imposto nell’ultimo round e sembra essere tornato su livelli d’eccellenza dal punto di vista della guida. Vedremo se sull’asfalto malese si confermerà. Valentino Rossi, deluso invece dall’ultimo fine settimana, vorrà riscattarsi a Sepang su un circuito adatto al proprio stile di guida.

Tutte le sessioni del fine settimana malese saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky Sport MotoGP, mentre TV8 manderà in onda le qualifiche e le gare in differita. OASport seguirà il weekend del Gran Premio della Malesia con le DIRETTE LIVE testuali delle sessioni clou dell’evento. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dell’intero fine settimana del GP della Malesia 2018.

PROGRAMMA COMPLETO GP MALESIA 2018

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

ore 10.00 Conferenza stampa piloti

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

ore 2.00-2.40 Prove libere 1 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 6.10-6.50 Prove libere 2 Moto3

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 Moto2

ore 8.05-8.50 Prove libere 2 MotoGP

SABATO 3 NOVEMBRE

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

ore 6.30-7.15 Qualifiche Moto2

ore 7.30-8.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 8.10-8.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 8.35-8.50 Qualifiche 2 MotoGP

DOMENICA 4 NOVEMBRE

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 5.00 GARA MOTO3

ore 6.20 GARA MOTO2

ore 8.00 GARA MOTOGP













