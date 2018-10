MotoGP, GP Giappone 2018, Valentino Rossi: “Sono ottimista, se abbiamo davvero migliorato la moto saremo competitivi anche qui”

Valentino Rossi appare fiducioso in vista del GP del Giappone ed è pronto a centrare un buon risultato. La Yamaha con il terzo posto di Maverick Viñales e il quarto di Rossi in Thailandia è tornata a respirare dopo un periodo buio ed ora si attendono conferme anche a Motegi.

Una gara che sarà quindi un test decisivo per capire la competitività della moto, come dichiarato da Rossi nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Vedremo cosa succede nelle prossime tre gare, non solo in Giappone: se abbiamo davvero migliorato la moto nella scorsa gara allora dovremmo essere competitivi anche nei prossimi tre GP“.

Il Dottore dopo una breve pausa in Italia è pronto ad affrontare al meglio questo momento chiave della stagione: “Dopo il GP a Buriram sono tornato in Italia, perché non volevo stare via per cinque settimane consecutive, per stare a casa e allenarmi per preparare queste tre gare di fila. Sono venuto in Giappone, sentendomi piuttosto ottimista di poter essere forte anche qui: di solito Motegi è una buona pista per me, mi piace, ma spero sia asciutto perché l’anno scorso fu un incubo, era sempre bagnato”.













