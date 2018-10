MotoGP, GP Australia 2018, Valentino Rossi: “Sono sempre molto felice di venire qui, faremo del nostro meglio”

Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi nell’attuale MotoGP.

Queste le dichiarazioni del pilota della Yamaha: “Mi piace il GP d’Australia, sono sempre molto felice di venire qui. Mi piace il posto e anche il circuito di Phillip Island, l’anno scorso abbiamo fatto una bella gara, sono arrivato secondo e Maverick (Viñales, N.d.R.) terzo. Cercheremo di fare una bella gara anche quest’anno, ma il GP d’Australia è un po’ particolare. La pista è diversa da qualsiasi altro circuito, e soprattutto dovremo aspettare e vedere come saranno le condizioni atmosferiche. Faremo del nostro meglio, come sempre“.

Maverick Viñales ha a sua volta rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo fatto del nostro meglio in Giappone, ma sfortunatamente non è stato abbastanza, ora è tempo di concentrarsi sull’Australia. Phillip Island è una delle mie piste preferite. Mi piace molto il suo disegno, e mi piace essere lì, è incredibile. Ho avuto una buona esperienza l’anno scorso, quindi sono davvero motivato per la gara. Phillip Island è un circuito che mi porta bei ricordi“.













federico.rossini@oasport.it

Foto: Valerio Origo