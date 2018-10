Moto3, Mondiale 2018: tre piloti racchiusi in 20 punti a due gare dalla fine, per un titolo quanto mai in bilico

“Una a te, una a me”. Jorge Martin e Marco Bezzecchi dopo tante gare condotte al massimo, ed a suon di risultati, stanno vivendo diversi appuntamenti nei quali lasciano sull’asfalto punti pesanti. A Motegi era stato lo spagnolo a finire al tappeto, permettendo al rivale di riportarsi ad una sola lunghezza in classifica, mentre ieri è stato il riminese a centrare uno “zero” (non certo per colpa sua, visto l’attacco scriteriato di Gabriel Rodrigo) che, in questa occasione, ha lasciato campo aperto al pilota di Madrid. Se, però, la caduta in Giappone di Martin era risultata grave perchè occorsa in concomitanza con la vittoria di Bezzecchi, quella del romagnolo a Phillip Island forse lo è ancora di più, perchè arrivata a tre sole gare dalla fine della stagione. Ora, infatti, a due turni dalla conclusione di questo 2018, il margine tra i due rivali è tornato a 12 punti dato che, per fortuna dell’italiano, l’alfiere del team Gresini non è andato oltre la quinta posizione.

Il Mondiale Moto3, mai come in questa occasione, sta vivendo un campionato (ed un finale) davvero emozionante e combattuto. Mancano solamente gli appuntamenti di Sepang e Valencia, per cui 50 punti complessivi, ed abbiamo i due contendenti divisi da appena 12 punti (senza dimenticare Fabio Di Giannantonio che, con la piazza d’onore di ieri si è riportato a -20 dalla vetta) pronti per un rush conclusivo quanto mai vibrante.

Nella categoria più leggera non si possono mai fare troppe previsioni per cui tutto è ancora aperto e in bilico. Jorge Martin, ovviamente, parte con i favori del pronostico, sia perchè può gestire (per quanto possibile) un discreto margine di punti, sia perchè ha sempre la capacità di scattare dalla pole position che, va detto, in Moto3 non è propriamente fondamentale. Marco Bezzecchi, invece, ha la consapevolezza che ora non ha più nulla da perdere. Ad inizio anno non si sarebbe mai aspettato di essere in lotta per il Mondiale, tantomeno a due corse dalla fine, ed ora sa che tutto il peso della pressione sarà sulle spalle di Martin. Il riminese ha vissuto un fine settimana davvero complicatissimo in Australia (tra errori suoi nelle prove libere e caduta in gara), ma tra Malesia e Valencia proverà il tutto per tutto. Sempre che… Fabio Di Giannantonio non riesca nella vera impresa. Il pilota romano, numeri alla mano, è ancora in lizza per il successo finale, anche se è consapevole di partire largamente sfavorito. Lui, in primis, potrà correre con la mente libera e con il morale di chi ha tutto da guadagnare. Il suo inizio anno con pochi risultati sta pesando molto ora, quando i punti valgono doppio, ma il cambio di passo messo in mostra in questa seconda parte di annata è stato davvero netto e puntuale.

Sepang e Valencia. Due Gran Premi che ci diranno chi succederà a Joan Mir nell’albo d’oro della classe più leggera. Tre piloti pronti a tutto per emergere, ma con chance e possibilità ben differenti. Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Chi la spunterà e sarà il campione della Moto3 2018?

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTO3 2018

1 Jorge MARTIN Honda SPA 215

2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 203

3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 195

4 Enea BASTIANINI Honda ITA 150

5 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 131

