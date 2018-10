F1, Maurizio Arrivabane: “La Ferrari non molla, si lotta per il Mondiale costruttori. Vettel? Stiamogli vicini”

Maurizio Arrivabene si è complimentato con Lewis Hamilton per la vittoria nel Mondiale piloti ma il team principal della Ferrari non getta ancora la spugna per quanto riguarda il titolo costruttori che matematicamente può ancora essere conquistato dalla Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, è attardata di 55 punti dalla Mercedes quando mancano ancora due gare al termine della stagione: servirà una rimonta importante tra Brasile e Abu Dhabi ma la Rossa non si arrende e proverà a vendere cara la pelle alle Frecce d’Argento, provando a riportare a casa quel trofeo che manca addirittura da dieci anni.

Maurizio Arrivabene scalda così i suoi uomini in vista del rush finale: “Per prima cosa complimenti a Hamilton che ha vinto il titolo piloti, ma quello costruttori è ancora aperto e la nostra squadra non si arrende. In Messico abbiamo recuperato dei punti, andremo carichi in Brasile e Abu Dhabi e non molliamo fino alla fine. A questo punto, diventa un dovere“. Il team principal non ha voluto discutere dei discussi fori tappati sulle Mercedes e poi ha parlato di Sebastian Vettel, reo di aver commesso tropi errori che hanno compromesso la corsa verso l’iride: “È un ragazzo al quale bisogna stare vicini e non lasciarlo solo, come del resto anche tutta la squadra, nei momenti difficili. Bisogna insistere, adesso dobbiamo buttare tutto alle spalle e procedere a testa bassa per le prossime due gare: sarà difficile ma non ci arrendiamo“.













FOTOCATTAGNI

dichiarazioni da gazzetta.it