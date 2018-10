Moto3, GP Thailandia 2018: risultati e classifiche prove libere 1. Jakub Kornfeil il migliore davanti a Bezzecchi. Jorge Martin conclude sedicesimo

Nella prima sessione delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale di Moto3 2018, è stato il ceco Jakub Kornfeil il più veloce con la sua KTM del Team Redox PruestelGP (1’43″415). Kornfeil ha preceduto il compagno di squadra Marco Bezzecchi (1’43″692) e l’altro italiano del Team Leopard Racing Lorenzo Dalla Porta, in sella alla Honda, con il tempo di 1’43″885.

Una prestazionale solida quelle due KTM citate sul circuito inedito di Buriram, dove i riferimenti per le squadre sono pochissimi. In particolare quella del romagnolo che ha dimostrato di andare piuttosto forte su una pista “stop&go” dove il motore della sua moto può essere un fattore discriminante, anche guardando a quanto fatto dallo spagnolo Jorge Martin, leader della graduatoria iridata, sedicesimo con la Honda al termine delle PL1 (1’44″618). Spagnolo che deve, probabilmente, trovare ancora la chimica giusta con il proprio mezzo ma, trattandosi solo della prima sessione, modo e tempo per recuperare c’è. Conoscendo infatti le qualità dell’iberico non lo si può certo tagliare fuori impropriamente prima del previsto.

Un turno che, tra l’altro, ha sorriso particolarmente agli italiani visto che nella top10 troviamo altri tre piloti del Bel Paese. Stiamo parlando di Dennis Foggia (quarto), in sella alla KTM dello Sky Racing Team VR46, davanti al teammate Nicolò Bulega (sesto in 1’44″013) e a Tony Arbolino (settimo in 1’44″055) sulla Honda (Marinelli Snipers Team). Una prestazione di insieme che sorride dunque al tricolore e potrebbe far presagire un round favorevole ma è ancora presto per dirlo.

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 1 – GP THAILANDIA 2018 – MONDIALE MOTO3

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’43.415 17 17 225.3

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’43.692 15 17 0.277 0.277 225.0

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’43.885 17 18 0.470 0.193 225.3

4 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’43.919 17 17 0.504 0.034 226.3

5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’44.013 13 14 0.598 0.094 226.2

6 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’44.017 15 15 0.602 0.004 224.9

7 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’44.055 18 18 0.640 0.038 226.6

8 35 Somkiat CHANTRA THA AP Honda Racing Thailand HONDA 1’44.127 14 16 0.712 0.072 221.7

9 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’44.161 14 16 0.746 0.034 223.1

10 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’44.297 17 17 0.882 0.136 221.0

11 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’44.298 17 17 0.883 0.001 219.2

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’44.334 18 19 0.919 0.036 222.8

13 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’44.337 15 17 0.922 0.003 226.5

14 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’44.513 16 16 1.098 0.176 221.4

15 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’44.571 15 16 1.156 0.058 223.5

16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’44.618 12 18 1.203 0.047 221.5

17 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’44.624 13 16 1.209 0.006 226.6

18 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’44.624 13 13 1.209 224.9

19 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’44.711 17 19 1.296 0.087 223.8

20 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’44.819 16 18 1.404 0.108 223.7

21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’44.841 16 17 1.426 0.022 226.4

22 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’45.062 17 17 1.647 0.221 219.0

23 9 Apiwath WONGTHANANO THA VR46 Master Camp Team KTM 1’45.120 13 13 1.705 0.058 219.8

24 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’45.264 20 20 1.849 0.144 218.4

25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’45.285 16 18 1.870 0.021 219.0

26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’45.368 19 20 1.953 0.083 218.7

27 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’45.451 8 17 2.036 0.083 219.7

28 52 Jeremy ALCOBA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’45.462 16 19 2.047 0.011 213.3

29 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’45.575 16 19 2.160 0.113 218.2

30 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.673 16 19 2.258 0.098 224.2













