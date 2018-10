Moto3, GP Giappone 2018: risultati e classifiche prove libere. Jakub Kornfeil il migliore del venerdì, Marco Bezzecchi il più veloce su pista bagnata

Un primo giorno di prove libere un po’ particolare quello del GP del Giappone 2018, quartultima prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Motegi le diverse condizioni meteorologiche hanno influenzato i due turni odierni: le PL1 si sono svolte su pista asciutta e le PL2 su asfalto bagnato/umido. Va da sé che i tempi delle due sessioni abbiano una differenza sostanziale.

Su tracciato “Dry“ la KTM del ceco Jakub Kornfeil è stata la più veloce realizzando il crono di 1’57″740 precedendo di 108 millesimi la Honda (Estrella Galicia 0,0) dello spagnolo di Aron Canet e di 0″336 l’altra Honda del Leopard Racing del nostro Enea Bastianini. Italiani che, complessivamente, ben si sono comportati visto il quarto tempo dell’altro alfiere del Team Leopard Lorenzo Dalla Porta (a +0″450) e il sesto di Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Kornfeil, distanziato di 0″472. Un primo assaggio per il romagnolo che ha badato maggiormente a trovare il feeling giusto con la moto senza prendersi eccessivi rischi in vista di quel che sarà. A completare il quadro tricolore della top-10 ci ha pensato l’altro hondista Tony Arbolino che in sella alla due ruote del Marinelli Snipers Team si è classificato ottavo a 0″743 da leader.

Atteggiamento conservativo anche per il capoclassifica del campionato Jorge Martin. Lo spagnolo, infatti, non è andato oltre il 16° tempo a 1″264 dalla vetta, più preoccupato di trovare il feeling giusto, soprattutto in frenata, su un circuito “Stop&Go” dove la precisione in entrata di curva e l’accelerazione in uscita sono aspetti fondamentali. Un comportamento guardingo anche per il terzo della classifica generale Fabio Di Giannantonio che, sulla Honda gemella di Martin, ha ottenuto il 18° crono a 1″363 da Kornfeil.

CLASSIFICA MOTO 3 – PROVE LIBERE 1 GP GIAPPONE 2018

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’57.740 11 14 215.4

2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’57.848 11 13 0.108 0.108 215.0

3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’58.076 13 14 0.336 0.228 210.2

4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’58.190 14 15 0.450 0.114 217.3

5 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’58.202 14 15 0.462 0.012 214.4

6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’58.212 15 15 0.472 0.010 216.3

7 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’58.339 14 15 0.599 0.127 213.8

8 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’58.483 7 14 0.743 0.144 216.0

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’58.487 12 15 0.747 0.004 215.0

10 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’58.536 12 14 0.796 0.049 216.8

11 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’58.830 12 12 1.090 0.294 214.1

12 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’58.857 12 12 1.117 0.027 216.0

13 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’58.897 14 16 1.157 0.040 215.2

14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.916 10 10 1.176 0.019 210.8

15 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’58.940 11 11 1.200 0.024 215.7

16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’59.004 9 14 1.264 0.064 210.8

17 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’59.103 14 16 1.363 0.099 211.5

18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’59.123 9 14 1.383 0.020 216.9

19 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’59.145 11 11 1.405 0.022 212.4

20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’59.175 14 14 1.435 0.030 216.3

21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’59.186 15 16 1.446 0.011 211.3

22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’59.210 5 15 1.470 0.024 216.4

23 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’59.232 7 15 1.492 0.022 214.3

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’59.732 16 16 1.992 0.500 215.6

25 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’59.760 17 17 2.020 0.028 215.3

26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.956 8 10 2.216 0.196 210.4

27 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’00.408 18 18 2.668 0.452 212.4

28 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’01.421 3 3 3.681 1.013 210.8

29 36 Yuto FUKUSHIMA JPN Team Plus One HONDA 2’02.036 7 16 4.296 0.615 202.7

30 13 Shizuka OKAZAKI JPN Kohara Racing Team HONDA 2’04.065 11 15 6.325 2.029 204.5

Per quanto concerne le prove libere 2, svoltesi su pista bagnata/umida come detto, ad eccellere è stato Bezzecchi che ha confermato le sue eccellenti qualità in queste condizioni particolari, ricordando il primo podio in carriera ottenuto l’anno scorso in Giappone in una gara bagnata. Il “Bez” ha siglato il tempo di 2’05″403 mettendosi alle spalle Di Giannantonio (+0″129) e l’iberico Canet (+0″197). Grande Italia anche nelle PL2, tenendo conto di altri quattro centauri nella top-10: quinto Niccolò Antonelli (Honda), settimo Arbolino (Honda), ottavo Dalla Porta (Honda) e decimo Andrea Migno (KTM). Indietro anche nel turno pomeridiano Martin (16° a 1″476) ma siamo solo al day-1 in quel di Motegi.

CLASSIFICA MOTO 3 – GP GIAPPONE 2018 (TOP-10) – PROVE LIBERE 2

POS # RIDER GAP 1 12 M. BEZZECCHI 2:05.403 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.129 3 44 A. CANET +0.197 4 24 T. SUZUKI +0.435 5 23 N. ANTONELLI +0.606 6 5 J. MASIA +0.684 7 14 T. ARBOLINO +0.844 8 48 L. DALLA PORTA +0.883 9 40 D. BINDER +0.912 10 16 A. MIGNO +1.022













Foto: Valerio Origo