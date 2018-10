Moto3, GP Giappone 2018: Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio lanciano il guanto di sfida a Jorge Martin

E dopo la Thailandia il Giappone. Il Circus delle due ruote torna in scena in questo weekend e lo farà in uno dei round tradizionali del calendario iridato. A Motegi si prospetta una tre giorni ricca di emozioni e in cui i risvolti mondiali saranno molto importanti in tutte e tre le classi.

Nella minima cilindrata si è reduci dal convulso GP di Buriram dove l’incertezza ha regnato sovrana fino all’ultimo giro. La caduta di Marco Bezzecchi, centrato in pieno da Enea Bastianini, ha sorriso a Jorge Martin, giunto quarto in uno dei round più problematici per lui dal punto di vista fisico. E invece, lo spagnolo ha visto dilatato il vantaggio sul “Bez” in classifica generale a 26 punti, che a 4 gare dal termine della stagione non è poco.

Il trionfo è stato così di Fabio Di Giannantonio, compagno di team di Martin, che con il secondo successo stagionale (il primo a Brno) è tornato prepotentemente in gioco per l’iride avendo solo tre lunghezze di ritardo da Bezzecchi. Appare chiaro che sull’asfalto nipponico i primi tre della graduatoria generale si giocheranno molto e il romagnolo, deluso per quanto successo in Thailandia, vorrà riscattarsi.

Sulla carta la sua KTM dovrebbe essere adatta alle caratteristiche del tracciato giapponese. Dotata di un grande motore e di un’ottima trazione, la moto austriaca può essere uno strumento altamente performante tra le mani di Marco, pronto a mettersi in mostra e a concretizzare al meglio la velocità dimostrata in questo scorcio di stagione. Certo, non sarà un’impresa facile. Trattandosi del fine settimana di casa per la Honda, Martin avrà degli stimoli ulteriori per esprimere il suo meglio.

Ci aspettiamo, quindi, una gara estremamente lottata e i piloti dovranno essere molto attenti ad evitare possibili sanzioni nelle qualifiche per i giochi delle scie. Eventuali penalità potrebbero, infatti, condizionare lo sviluppo della corsa ed alterare le strategie. La posta in palio è decisamente alta e ogni punto potrà pesare sull’assegnazione del titolo iridato.













Foto: Valerio Origo