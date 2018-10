Moto3, GP Australia: Jorge Martin e Marco Bezzecchi alla volata finale per il titolo, Di Giannantonio appeso a un filo

Il Motomondiale si trasferisce in Oceania per il Gran Premio d’Australia 2018, diciassettesima e terzultima tappa della stagione. Il secondo round del trittico asiatico (Giappone-Australia-Malesia) si disputa sulla meravigliosa pista di Phillip Island, che ospita il GP del Motomondiale ininterrottamente dal 1997 e che viene considerata dalla maggioranza dei piloti una delle più divertenti e stimolanti dell’intero calendario. La sede stradale è molto ampia e sono presenti diversi rettilinei abbastanza lunghi che si alternano a delle curve ad ampio raggio, perciò in Moto3 si profila una gara assolutamente incerta in cui il gruppo di testa che si giocherà le prime posizioni potrebbe essere composto da una quindicina di piloti grazie al gioco delle scie.

Dopo la clamorosa caduta di Jorge Martin a sei tornate dalla fine della gara del Twin Ring Motegi, il campionato si è completamente riaperto ed ora ci attende una volata mozzafiato in cui ogni singolo punto potrebbe fare una differenza notevole. Il riminese Marco Bezzecchi ha sfruttato nel migliore dei modi il regalo del suo avversario di tutta la stagione conquistando 25 punti fondamentali per rilanciare pienamente le sue ambizioni iridate, visto che ora è distante appena una lunghezza dalla vetta della classifica. Dopo 16 weekend di gara spalmati su sette mesi la situazione è sostanzialmente in parità tra l’iberico della Honda e l’italiano della KTM, i quali vantano un GP di vantaggio nei confronti del romano Fabio Di Giannantonio (a -26 dal primo e -25 dal secondo).

Un elemento importante da considerare in questo rush finale saranno gli outsider che non hanno nulla da perdere e quindi vanno alla disperata ricerca di una vittoria di tappa per sbloccare il proprio score stagionale, per esempio gli spagnoli Aron Canet e Jaume Masia e l’argentino Gabriel Rodrigo (reduce dalla pole in Giappone), i quali si potrebbero inserire tra i due rivali per il Mondiale aumentando lo scarto di punti tra l’uno e l’altro in un determinato Gran Premio. Come di consueto la nutrita pattuglia italiana proverà a recitare un ruolo da protagonista nel weekend australiano con i vari Lorenzo Dalla Porta, Enea Bastianini, Andrea Migno, Dennis Foggia, Tony Arbolino e Nicolò Bulega, oltre ai pretendenti al titolo iridato citati.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Valerio Origo