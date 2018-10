Moto3 e Moto2, GP Thailandia 2018: prove libere 3. Ruggito di Fabio Di Giannantonio, Quartararo si risveglia ma Bagnaia risponde

Nella notte italiana si sono disputate le prove libere 3 del GP di Thailandia 2018 per quanto riguarda la Moto3 e la Moto2, ultima sessione prima delle qualifiche che si disputeranno nella mattinata italiana.

MOTO3, PROVE LIBERE 3:

Fabio Di Giannantonio ha ruggito con un super 1:42.440 e si è messo davanti a tutti anticipando l’argentino Gabriel Rodrigo di 161 millesimi e il giapponese Tatsuki Suzuki. Il pilota della Del Conca Gresini, in sella alla sua Honda, ha piazzato il giro buono dopo aver già disputato un buon secondo turno di prove libere, candidandosi a un ruolo da protagonista per qualifiche e gara. Quarto posto per Tony Arbolino a due decimi, Enea Bastianini è ottavo a quattro decimi. Marco Bezzecchi, secondo in classifica a 13 punti di distacco dal leader, ha chiuso in decima posizione a mezzo secondo esatto ma ha fatto ancora meglio rispetto al suo grande rivale Jorge Martin, 24esimo a un secondo.

RISULTATI E CLASSIFICHE:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 230.9 1’42.440

2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 226.7 1’42.601 0.161 / 0.161

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 226.8 1’42.665 0.225 / 0.064

4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 227.8 1’42.676 0.236 / 0.011

5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 228.4 1’42.737 0.297 / 0.061

6 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 227.9 1’42.754 0.314 / 0.017

7 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 230.0 1’42.847 0.407 / 0.093

8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 227.8 1’42.866 0.426 / 0.019

9 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 229.4 1’42.911 0.471 / 0.045

10 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 224.5 1’42.940 0.500 / 0.029

11 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 225.9 1’43.076 0.636 / 0.136

12 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 226.7 1’43.089 0.649 / 0.013

13 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 230.5 1’43.110 0.670 / 0.021

14 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 228.3 1’43.141 0.701 / 0.031

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 229.2 1’43.156 0.716 / 0.015

16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 229.3 1’43.164 0.724 / 0.008

17 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 228.1 1’43.220 0.780 / 0.056

18 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 226.0 1’43.277 0.837 / 0.057

19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.6 1’43.313 0.873 / 0.036

20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.8 1’43.314 0.874 / 0.001

21 35 Somkiat CHANTRA THA AP Honda Racing Thailand Honda 227.9 1’43.383 0.943 / 0.069

22 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 228.2 1’43.414 0.974 / 0.031

23 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 226.3 1’43.421 0.981 / 0.007

24 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 224.2 1’43.475 1.035 / 0.054

25 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 225.6 1’43.485 1.045 / 0.010

26 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 223.3 1’43.542 1.102 / 0.057

27 52 Jeremy ALCOBA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.2 1’43.750 1.310 / 0.208

28 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.0 1’43.758 1.318 / 0.008

29 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.3 1’43.894 1.454 / 0.136

30 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.2 1’44.100 1.660 / 0.206

MOTO2, PROVE LIBERE 3:

Fabio Quartararo si risveglia dopo due turni un po’ sottotono e piazza il miglior tempo in 1:36.670, 7 centesimi meglio rispetto ad Alex Marquez. Mattia Pasini si conferma sempre ai vertici e, dopo essersi imposto nei primi due turni, chiude in terza piazza a un decimo di distacco facendo capire di essere il grande favorito per la vittoria. Quinta posizione per Lorenzo Baldassarri a due decimi mentre Francesco Bagnaia, leader del Mondiale, chiude in nona piazza distaccato di tre decimi dal leader e a 6 centesimi dal portoghese Miguel Oliveira (settimo), suo immediato inseguitore in classifica generale.

RISULTATI E CLASSIFICHE:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 268.4 1’36.670

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 271.5 1’36.740 0.070 / 0.070

3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 270.6 1’36.783 0.113 / 0.043

4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 270.6 1’36.844 0.174 / 0.061

5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 272.7 1’36.894 0.224 / 0.050

6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 269.7 1’36.907 0.237 / 0.013

7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 274.5 1’36.921 0.251 / 0.014

8 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 271.2 1’36.969 0.299 / 0.048

9 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 269.3 1’36.983 0.313 / 0.014

10 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 268.0 1’36.986 0.316 / 0.003

11 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 268.8 1’36.997 0.327 / 0.011

12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 267.3 1’37.061 0.391 / 0.064

13 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.4 1’37.156 0.486 / 0.095

14 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 266.1 1’37.249 0.579 / 0.093

15 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 272.5 1’37.254 0.584 / 0.005

16 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.6 1’37.296 0.626 / 0.042

17 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 269.1 1’37.307 0.637 / 0.011

18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.5 1’37.413 0.743 / 0.106

19 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 264.3 1’37.506 0.836 / 0.093

20 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 268.1 1’37.551 0.881 / 0.045

21 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 266.7 1’37.579 0.909 / 0.028

22 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 266.6 1’37.611 0.941 / 0.032

23 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 267.4 1’37.705 1.035 / 0.094

24 99 Thitipong WAROKORN THA SAG Team Kalex 263.1 1’37.750 1.080 / 0.045

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 264.9 1’37.794 1.124 / 0.044

26 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 265.2 1’37.878 1.208 / 0.084

27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.2 1’37.987 1.317 / 0.109

28 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 268.5 1’38.221 1.551 / 0.234

29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 266.2 1’38.441 1.771 / 0.220

30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 266.9 1’38.536 1.866 / 0.095

31 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 265.8 1’38.545 1.875 / 0.009

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 265.2 1'39.059 2.389 / 0.514













Foto: Valerio Origo