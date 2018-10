Moto2, GP Thailandia 2018: Francesco Bagnaia domina e allunga nel Mondiale. Splendido 2° Luca Marini

Finisce in trionfo per il Team Sky VR46 il GP di Thailandia della classe Moto2: Francesco Bagnaia ha preceduto il compagno di squadra Luca Marini al termine di una gara vibrante e piena di sorpassi entusiasmanti. Una doppietta che potrebbe rivelarsi determinante in ottica Mondiale. Sul terzo gradino del podio il portoghese Miguel Oliveira con la Ktm.

Partito dalla pole-position, Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons HP40) teneva la testa davanti a Bagnaia ed Oliveira. Questi piloti, insieme al sud-africano Brad Binder (Ktm), creavano subito un piccolo gap sugli inseguitori dopo le prime tre tornate. A questo punto iniziava un pazzesco corpo a corpo tra i due contendenti per il titolo. Sorpassi a ripetizione tra Bagnaia e Oliveira, che si scambiavano continuamente la prima posizione. Baldassarri, nel frattempo, commetteva un errore e perdeva contatto dalla testa.

Ai -18 dall’arrivo Bagnaia entrava secco su Oliveira, provocando un contatto carena contro carena. Nel giro successivo, tuttavia, un lungo dell’italiano consentiva al lusitano di tornare davanti, mentre Baldassarri, ormai in confusione, scivolava nella ghiaia, chiudendo in anticipo la propria gara.

Davanti restavano in tre: Oliveira, Binder e Bagnaia. Il momento decisivo del GP si materializzava ai -12: Bagnaia, dopo essersi liberato di Binder, attaccava e sorpassava Oliveira. Subito dopo imprimeva la progressione che si sarebbe rivelata decisiva. Il 21enne piemontese guadagnava terreno dopo ogni tornata, raggiungendo un vantaggio massimo di 1″5.

Da dietro, poi, rinveniva fortissimo Luca Marini. Il fratellastro di Valentino Rossi prima sopravanzava Binder nel corso del penultimo giro, poi nel finale sfruttava un lungo di Oliveira per agguantare una piazza d’onore pesantissima.

Grazie alla settima vittoria stagionale, Bagnaia sale a 259 punti in classifica, +28 su Oliveira. A quattro GP dal termine il centauro del Bel Paese potrà ora gestire un margine di assoluto rispetto (potrebbe anche bastargli arrivare sempre secondo da qui al termine del Campionato). Fondamentale si è rivelato l’apporto di Marini, formidabile nello strappare 4 pesantissimi punti al lusitano. Il 21enne di Urbino ha celebrato il quarto podio stagionale e sembrano ormai maturi i tempi per dare l’assalto alla prima vittoria.

Da segnalare ben 5 italiani nella top10: 6° Mattia Pasini (Kalex Italtrans), 9° Andrea Locatelli (Kalex Italtrans), 10° Simone Corsi (Kalex Tasca Racing).

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE DELLA MOTO2

federico.militello@oasport.it













LA CLASSIFICA FINALE DELLA MOTO2, GP THAILANDIA 2018

1 25 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 168.1 39’00.009

2 20 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 168.0 +1.512

3 16 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 168.0 +1.651

4 13 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 168.0 +1.808

5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 167.6 +6.260

6 10 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 167.3 +11.784

7 9 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 167.0 +15.290

8 8 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 166.9 +16.903

9 7 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 166.8 +18.608

10 6 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 166.6 +21.181

11 5 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 166.5 +22.021

12 4 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 166.4 +23.957

13 3 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 166.3 +24.668

14 2 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 166.2 +26.302

15 1 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 166.2 +26.817

16 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 165.9 +30.758

17 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 165.6 +34.782

18 99 Thitipong WAROKORN THA SAG Team Kalex 165.4 +38.315

19 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 165.3 +40.294

20 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 165.2 +40.845

21 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 165.2 +41.349

22 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 165.0 +43.908

23 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 164.1 +57.257

24 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 163.9 +59.207

25 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 163.9 +59.383