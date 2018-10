Moto2, GP Australia 2018: risultati e classifiche prove libere. Brad Binder davanti a tutti, Bagnaia (5°) e Oliveira (6°) si marcano stretto

Brad Binder svetta nella prima giornata di prove libere del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto2. Il sudafricano della KTM ha siglato il crono di 1’33″701 ed è stato il migliore di questo day-1, dimostrando un grande feeling con il tracciato di Phillip Island. Alle sue spalle, nella classifica combinata, il tedesco Marcel Schrotter, distanziato di 87 millesimi, mentre in terza posizione il nostro Mattia Pasini. Il romagnolo, a 0″309 della vetta, ha guidato molto bene in questi primi due turni, avendo una buona stabilità con l’avantreno e perdendo un po’ nelle parti veloci.

A seguire lo spagnolo Iker Lecuona, su KTM, a 350 millesimi da Binder, davanti al leader del campionato Francesco Bagnaia. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha lavorato prevalentemente sul passo gara, senza cercare la prestazione in maniera ossessiva, ottenendo quindi un buon riscontro finale a 0″365 dal leader. Una sfida mondiale già accesa da queste prime libere, visto che “Pecco” è tallonato dal portoghese Miguel Oliveira (a 0″386), altro alfiere della KTM, che dovrà cercare in questo round di recuperare più punti possibili all’italiano per tenere aperto il discorso iridato. Si preannuncia una sfida decisamente interessante.

A completamento della top-10 troviamo Alex Marquez, il fratellino di Marc, a 567 millesimi dal vertice, non così veloce come ci si sarebbe potuti aspettare su questo circuito, a precedere i due connazionali Augusto Fernandez (+ 0″651) e Xavi Vierge (+0″821) e il nostro Andrea Locatelli, compagno di team di Pasini, a 886 millesimi dal capoclassifica.

ORDINE DEI TEMPI – PROVE LIBERE – MOTO2 – GP AUSTRALIA 2018

1 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 1’33.942 19 1’33.701 3

2 23 Dynavolt Intact GP M.SCHROTTER GER KALEX 1’33.788 17 1’33.959 14 0.087 0.087

3 54 Italtrans Racing Team M.PASINI ITA KALEX 1’34.010 9 1’34.270 15 0.309 0.222

4 27 Swiss Innovative Investors I.LECUONA SPA KTM 1’34.375 18 1’34.051 4 0.350 0.041

5 42 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KALEX 1’34.285 7 1’34.066 15 0.365 0.015

6 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 1’34.336 6 1’34.087 5 0.386 0.021

7 73 EG 0,0 Marc VDS A.MARQUEZ SPA KALEX 1’34.624 8 1’34.268 20 0.567 0.181

8 40 Pons HP40 A.FERNANDEZ SPA KALEX 1’34.638 9 1’34.352 16 0.651 0.084

9 97 Dynavolt Intact GP X.VIERGE SPA KALEX 1’35.020 14 1’34.522 18 0.821 0.170

10 5 Italtrans Racing Team A.LOCATELLI ITA KALEX 1’35.472 11 1’34.587 19 0.886 0.065

11 36 EG 0,0 Marc VDS J.MIR SPA KALEX 1’34.992 16 1’34.596 7 0.895 0.009

12 7 Pons HP40 L.BALDASSARRI ITA KALEX 1’34.770 18 1’34.604 16 0.903 0.008

13 20 MB Conveyors – Speed Up F.QUARTARARO FRA SPEED UP 1’35.456 7 1’34.641 15 0.940 0.037

14 77 Kiefer Racing D.AEGERTER SWI KTM 1’34.657 6 1’34.675 4 0.956 0.016

15 22 Swiss Innovative Investors S.LOWES GBR KTM 1’34.766 9 1’34.926 4 1.065 0.109

16 4 NTS RW Racing GP S.ODENDAAL RSA NTS 1’35.175 11 1’34.788 6 1.087 0.022

17 9 Federal Oil Gresini Moto2 J.NAVARRO SPA KALEX 1’34.791 4 1’35.263 3 1.090 0.003

18 62 Forward Racing Team S.MANZI ITA SUTER 1’35.775 10 1’34.839 18 1.138 0.048

19 16 NTS RW Racing GP J.ROBERTS USA NTS 1’36.054 18 1’34.968 18 1.267 0.129

20 2 SAG Team J.RAFFIN SWI KALEX 1’35.176 9 1’35.009 13 1.308 0.041

21 45 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAGASHIMA JPN KALEX 1’35.039 11 1’35.422 4 1.338 0.030

22 10 SKY Racing Team VR46 L.MARINI ITA KALEX 1’35.361 11 1’35.113 14 1.412 0.074

23 57 MB Conveyors – Speed Up E.PONS SPA SPEED UP 1’35.191 15 1’35.141 19 1.440 0.028

24 24 Tasca Racing Scuderia Moto2 S.CORSI ITA KALEX 1’35.146 9 1’35.247 4 1.445 0.005

25 66 Petronas Sprinta Racing N.TUULI FIN KALEX 1’35.634 16 1’35.153 16 1.452 0.007

26 89 IDEMITSU Honda Team Asia K.PAWI MAL KALEX 1’35.644 19 1’35.283 3 1.582 0.130

27 87 Tech 3 Racing R.GARDNER AUS TECH 3 1’35.298 14 1.597 0.015

28 95 Nashi Argan SAG Team J.DANILO FRA KALEX 1’37.794 15 1’36.401 18 2.700 1.103

29 67 Tech 3 Racing B.STARING AUS TECH 3 1’36.455 13 1’36.484 2 2.754 0.054

30 18 Marinelli Snipers Team X.CARDELUS AND KALEX 1’38.390 11 1’36.777 5 3.076 0.322

31 21 Tasca Racing Scuderia Moto2 F.FULIGNI ITA KALEX 1’38.460 11 1’37.009 13 3.308 0.232

32 32 Forward Racing Team I.VIÑALES SPA SUTER 1’37.090 5 1’37.026 4 3.325 0.017













