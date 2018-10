Moto2, GP Australia 2018: Francesco Bagnaia può vincere il Mondiale con 2 gare d’anticipo. Le possibili combinazioni

Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 con il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo iridato della Moto2 con due gare d’anticipo. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 sta disputando un campionato fenomenale dimostrando di essere il pilota più completo e veloce della categoria ma deve fare i conti con un avversario solidissimo come il portoghese Miguel Oliveira. Bagnaia ha accumulato 37 punti di vantaggio nel Mondiale a tre gare dalla fine grazie alle sue otto vittorie di tappa, a fronte dei due successi ottenuti da Oliveira, ed ora si può permettere di gestire la situazione favorevole di punteggio nella volata finale. L’azzurro classe ’97 deve portare a casa 38 punti da qui alla fine della stagione per essere certo di vincere il campionato a prescindere dai piazzamenti del rivale della KTM; perciò sono sufficienti tre quarti posti oppure due secondi posti ed uno “zero”. Per evitare di rimettere in gioco il lusitano il sogno sarebbe quello di chiudere i giochi iridati già domenica in Australia, anche se non sarà affatto facile. Andiamo ad elencare nel dettaglio tutte le combinazioni che regalerebbero il titolo iridato di Moto2 a Pecco Bagnaia al termine del GP d’Australia.

FRANCESCO BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO A PHILLIP ISLAND SE:

– Vince la gara e Oliveira fa quinto o peggio

– Arriva secondo e Oliveira fa nono o peggio

– Arriva terzo e Oliveira fa tredicesimo o peggio

– Arriva quarto e Oliveira non fa punti













erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Valerio Origo