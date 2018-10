Moto 3, GP Thailandia: assente Aron Canet, il sostituto sarà Jeremy Alcoba

Doppia frattura alla clavicola e sublussazione per quanto riguarda Aron Canet: l’iberico non potrà prendere parte al GP di Thailandia sul nuovo circuito di Burinam nella Moto3. Cambio di formazione obbligato dunque per il team Estrella Galicia 0,0: a prendere il posto del 19enne ci sarà Jeremy Alcoba, alla terza presenza stagionale nella classe minore.

“La notizia della mia presenza in Thailandia è stata una sorpresa, sono davvero emozionato. Per prima cosa però voglio augurare ad Aron Canet un pronto recupero, e ringraziare poi Estrella Galicia 0,0 per questa nuova occasione nel Mondiale. Cercherò di fare del mio meglio. Affrontiamo un circuito sconosciuto a tutti e questo sicuramente ridurrà lo svantaggio dalla maggior parte dei piloti, che conoscono tutte le altre piste” le parole da corsedimoto.com.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo