Moto 2, GP Giappone 2018: Francesco Bagnaia si conferma più completo di Oliveira ed ora è a un passo dal titolo iridato

Il sedicesimo appuntamento della stagione del Mondiale 2018 di Moto2 è andato in archivio con l’ottava vittoria stagionale di Francesco Bagnaia, il quale ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale su Miguel Oliveira a +37 con ancora tre gare da disputare. Il piemontese dello Sky Racing Team VR46 è stato molto solido per tutto il weekend, strappando la pole position con una sessione di qualifica perfetta e poi allungando in gara insieme al francese Fabio Quartararo su tutti gli altri, incluso il suo avversario diretto per il titolo. “Pecco” è rimasto incollato alla ruota posteriore del transalpino per tutta la gara ma non è riuscito ad affondare una manovra di sorpasso pulita, perciò si è limitato a tagliare il traguardo in seconda posizione. Nelle ore successive è arrivata però la notizia della squalifica di Fabio Quartararo a causa della pressione non regolamentare delle gomme che era inferiore al minimo previsto, dunque l’azzurro ha potuto festeggiare il suo ottavo successo stagionale ed un extra-guadagno di 2 punti su Oliveira nel Mondiale.

Il portoghese del Team Red Bull KTM Ajo è stato costretto ancora una volta a rimontare in gara diverse posizioni a causa di una qualifica chiusa in nona piazza, perdendo però molto terreno dal tandem di testa nelle prime tornate in cui era impegnato nelle operazioni di sorpasso di piloti leggermente più lenti. Oliveira ha rimontato sino alla quarta piazza dopo aver ingaggiato un bel duello con Alex Marquez, ma ha terminato la corsa molto distante dai primi: 5″ da Baldassarri ed 11″ da Bagnaia e Quartararo. La squalifica del francese lo ha fatto scalare sul terzo gradino del podio ma di fatto è stata una brutta notizia per il lusitano, visto che il suo gap dalla vetta del campionato è aumentato da 35 a 37 lunghezze. Il 23enne nativo di Almada continua ad essere un “martello” portando sempre a casa punti pesanti, ma nella maggior parte dei weekend della stagione è arrivato alle spalle di Bagnaia sia in qualifica che in gara e vincendo solo due Gran Premi (al Mugello e a Brno) non può pensare di conquistare il titolo iridato. Nelle ultime tre corse della stagione Oliveira dovrà cercare di mettere sotto pressione il torinese partendo nelle prime due file e portando a casa punteggio pieno, ma non sarà assolutamente facile contro questo “Pecco” Bagnaia, il quale ha sulla racchetta il primo match point per laurearsi campione già in Australia.













