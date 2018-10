Milano-Torino 2018: vittoria in solitaria di Thibaut Pinot a Superga, battuti Lopez e Valverde. Quarto posto per Cattaneo

La Milano-Torino torna a parlare francese con Thibaut Pinot che conquista la 99ma edizione. Il corridore della Groupama-FDJ, dopo aver sfiorato ieri il successo alla Tre Valli Varesine, riesce ad imporsi oggi in solitaria, facendo la differenza sull’ascesa finale alla Basilica di Superga. Secondo posto per uno sfortunato Miguel Angel Lopez, che cade nel momento chiave e non riesce più a raggiungere Pinot. Completa il podio il neo Campione del Mondo Alejandro Valverde. Per quanto riguarda gli italiani arriva l’ottimo quarto posto di Mattia Cattaneo, mentre Fabio Aru al rientro in corsa chiude nono.

Subito dopo il via parte la fuga di giornata formata da quattro corridori: Umberto Orsini (Bardiani – CSF), Willie Smit (Katusha – Alpecin), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Krists Neilands (Israel Cycling Academy). Il loro vantaggio arriva a sfiorare i 6’, ma vengono poi ripresi all’imbocco del primo passaggio sulla salita del Colle di Superga. Qui la situazione cambia rapidamente con una serie di attacchi in testa al gruppo e continui rimescolamenti.

Sull’ultima ascesa c’è grande selezione e al comando rimangono solo David Gaudu a supporto di Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez (Astana) e Alejandro Valverde (Movistar). La corsa si decide a 1,2 km dal traguardo, quando Gaudu terminato il proprio lavoro si sposta e tocca Lopez, girato per controllare Valverde, che si era staccato. I due finiscono a terra, mentre Pinot ne approfitta e fa il vuoto dietro di sé. Lopez si rialza prontamente e prova a rientrare, ma è tutto inutile. Vittoria in solitaria per Pinot con 10” di vantaggio su Lopez e 28” su Valverde. Quarto posto a 36” per un brillante Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli – Sidermec), che riesce a staccare gli inseguitori negli ultimi metri. Altri due italiani nella top 10: Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida), settimo a 41” e Fabio Aru (UAE-Team Emirates), nono a 43”.

Foto: Valerio Origo