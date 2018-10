Milano-Torino 2018: grande sfida sul Colle di Superga. Presenti Valverde, Moscon e Alaphilippe. Torna in corsa Aru

Domani si correrà la 99ma edizione della Milano-Torino. La corsa che apre il Trittico d’Autunno vedrà i corridori sfidarsi sul classico arrivo in salita sul Colle di Superga, in cui ci aspettiamo grande battaglia vista la startlist di grande livello. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della Milano-Torino 2018.

Percorso

Partenza da Magenta e arrivo a Superga dopo 200 km. Nella prima parte si attraversa la pianura Padana, in cui non si sono difficoltà. Dopo 80 km, a Monferrato, inizia un tratto di saliscendi con una serie di brevi strappi che porterà poi i corridori nel circuito finale di Torino. Si scalerà per due volte la salita che porta alla Basilica di Superga, lunga 4,9 km con una pendenza media del 9,1% e massima del 14%. Nella prima ascesa, in cui si devierà 600 metri prima dell’arrivo, vedremo quindi un’importante selezione in gruppo, mentre nell’ultima assisteremo allo scontro diretto per la vittoria.

Favoriti

Tanti i big che troveremo alla partenza, a partire dal neo Campione del Mondo Alejandro Valverde, che proverà a conquistare subito la prima vittoria in maglia iridata. I suoi principali rivali saranno i francesi Thibaut Pinot e Julian Alaphilippe, in grande forma, così come il nostro Gianni Moscon, pronto a tornare protagonista. Attenzione poi anche a Dylan Teuns, terzo al Giro dell’Emilia e Domenico Pozzovivo. Da segnalare infine anche il ritorno in corsa di Fabio Aru.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: comunicato Innsbruck 2018