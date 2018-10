Milan-Betis Siviglia stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Torna in scena la versione europea del Milan, che affronta questa sera il Betis Siviglia nel terzo turno del girone F di Europa League. Le due formazioni provengono entrambe da una sconfitta: quella italiana ha perso il derby contro l’Inter, quella spagnola ha subito, nell’ultima partita di Liga, uno 0-1 dal Valladolid.

Si affrontano le squadre al primo e secondo posto in questo girone: se il Milan ha avuto ragione di Dudelange e Olympiacos, il Betis ha pareggiato a reti bianche contro i greci e vinto per 3-0 contro i lussemburghesi. Per quanto riguarda gli uomini di Rino Gattuso i cambi di formazione rispetto al derby dovrebbero essere sei, mentre Quique Setién ha più di un problema a centrocampo, visto che deve sostituire Javi Garcia, Guardado e Joaquin, tutti colpiti da vicissitudini di natura muscolare. Nella conferenza stampa che precede la partita, inoltre, l’allenatore del Milan ha respinto al mittente le voci che lo volevano lontano dal club rossonero: “Io faccio l’allenatore, so che quando non arrivano i risultati sono in discussione. Pressione ne ho subita di peggio, qui non è niente rispetto al passato. Con Leonardo e Maldini c’è un confronto onesto, ci diciamo le cose in faccia senza nessun problema. Quello che c’è stato con Leo è il passato, ora lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo”

Milan-Betis Siviglia, incontro valevole per la terza giornata del girone F di Europa League, inizierà alle ore 18.55. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport Uno (canale 201) e dal canale 252 della piattaforma satellitare, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non perdere neanche un istante delle emozioni di San Siro.













Credits: cristiano barni / Shutterstock