Mick Schumacher non più solo il figlio di…Il tedesco pronto a scrivere la sua storia

“E’ difficile descrivere a parole quello che sto provando. Sono davvero grato per quello che sto vivendo in questo momento, per vivere questo sogno. Faccio ciò che amo, quindi è riuscire a farlo bene è la miglior sensazione che uno possa avere”.

Con queste parole Mick Schumacher ha accolto il suo titolo continentale nella F3. Il teutonico ha riscritto la storia della categoria, facendo meglio proprio di suo padre Michael, laureandosi ad appena 19 anni, due in meno del “Kaiser”. Un successo denso di significati perché ottenuto in un campionato altamente qualificato, nel quale corrono tanti piloti facenti parte dei programmi dei team di F1. Viene in mente il rivale numero uno di Mick, Daniel Ticktum, pupillo di casa Red Bull.

Il risultato è importante e vale la superlicenza per guidare una monoposto nel Circus ma cosa più importante il rispetto dell’ambiente. Tanti avevano parlato del giovane tedesco come del raccomandato di turno, considerato solo per il pesantissimo cognome che porta. Un legame di sangue reso ancor più gravoso per quanto è avvenuto a Michael, pensando a quel maledetto incidente del 2013 sulle nevi di Meribel.

Una vita sconvolta da quell’episodio, in conseguenza del quale la famiglia Schumacher si è compattata in un rumoroso silenzio, volendo proteggere la propria privacy e nello stesso tempo cercare di trovare nel futuro una luce. Schumi Jr. lo sta facendo, a suon di risultati, dando libero sfogo alla propria passione e dimostrando di essere capace a prescindere dalle parentele. Il titolo vinto ieri si basa proprio su questo: la conquista di una propria reputazione, mettendo per un momento da parte la figura troneggiante di un campione del passato.

Ora il ragazzo ha la sua chance e dall’anno venturo lo vedremo in F2 o in GP3, dove dovrà dar seguito ai riscontri perché solo la pista lo potrà giudicare. Non resta che aspettare ma il 19enne tedesco è pronto per scrivere la sua storia.













Foto: PHOTOMDP / Shutterstock.com