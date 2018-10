Marc Marquez, GP Thailandia: “Oggi ho fatto Dovizioso style, che ultima curva dopo il sorpasso. Ho vinto come lui”

Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, con un sorpasso memorabile su Andrea Dovizioso e riuscendo poi a contenere il tentativo estremo del forlivese. Una manovra stellare dello spagnolo che ha trionfato a Buriram e ha allungato ulteriormente in classifica generale, ipotecando ulteriormente quel titolo iridato che era già nelle sue mani da diverso tempo.

Il pilota della Honda ha raccontato così la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “La confidenza nell’ultimo giro non era il massimo perché con le Ducati avevo già perso. In curva 5 ci poteva stare il sorpasso ma non lo ho fatto durante la gara perché Dovizioso è furbo e altrimenti mi avrebbe chiuso la porta. Poi nel finale ho provato la stessa sensazione che prova il Dovi quando mi sorpassa all’ultima curva. Ho provato ad arrivare primo all’ultima curva come non mi era riuscito in passato e oggi ce l’ho fatta, oggi ho fatto Dovizioso style“.

Marc Marquez ha avuto anche modo di parlare un po’ della sua moto e dei piccoli difetti che ha riscontrato: “Io non voglio staccare forte, vorrei fare come la Yamaha e la Ducati ma in accelerazione perdevamo tanto e dunque dovevo forzare sul davanti. Dobbiamo lavorare su questo punto perché sicuramente la Ducati andrà molto forte il prossimo anno”. Poi l’iberico ha spiegato anche quali sono alcuni dei suoi segreti per andare così forte: “Io mi concentro sempre sullo pneumatico posteriore, quello è il punto focale di tutto il weekend. E poi mi concentro sull’elettronica“.













Foto: Valerio Origo