Andrea Dovizioso, GP Thailandia 2018: “Tante incognite tra caldo e gomme, situazioni diverse rispetto ai test”

Andrea Dovizioso punta in alto in vista del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Buriram. Il forlivese, reduce dalla battaglia con Marc Marquez ad Aragon e da una serie di gare positive, potrà contare una Ducati ormai ai vertici della categoria e in grado di lottare su tutte le piste. Il vicecampione del mondo sarà sicuramente in lizza per il successo e ha tutte le carte in regola per portare a casa l’intera posta in palio anche se naturalmente bisognerà vedere il comportamento della moto a partire dalle prove libere.

Andrea Dovizioso ha raccontato in questo modo le sue sensazioni durante la conferenza stampa che precede il fine settimana: “Nei test abbiamo avuto qualche difficoltà su questo circuito. Ma non abbiamo ancora gareggiato, non conosciamo i dettagli. Anche le gomme sono molto diverse. La situazione riguardo il passo e la velocità dei piloti cambia rispetto ai test di febbraio. Tutto può succedere. Abbiamo fatto alcune prove, il grip era basso, sulla carta sembra che potremo averne ancora meno. Vedremo. Dobbiamo considerare le varie incognite, compreso il caldo, forse sarà ancora peggio della Malesia. Fare 27 giri sarà difficile per tutti. Oggi è difficile fare previsioni“.













Foto: Valerio Origo