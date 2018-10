Maratona New York 2018: un’invasione di italiani. Siamo la Nazione più presente, Sara Dossena per il colpaccio

La Maratona di New York è indubbiamente uno degli eventi sportivi più affascinanti al mondo, una manifestazione che va oltre la competizione fine a se stessa, una 42 km ricca di fascino che ogni anno richiama l’attenzione di migliaia di runners e milioni di appassionati. Domenica 4 novembre saranno circa 50000 i podisti alla partenza della gara più bella al mondo e saranno ben 3177 gli italiani che si cimenteranno tra i cinque distretti della Grande Mela, partendo dal ponte di Verrazzano fino all’arrivo di Central Park. La compagine del Bel Paese ha dunque avuto un incremento abbastanza significativo rispetto ai 3000 podisti che si erano iscritti dodici mesi fa, segno che la voglia di cercare gloria oltreoceano è davvero tanta e c’è il desiderio di vivere un’emozione unica nel suo genere.

L’Italia sarà la Nazione straniera più presente alla 48esima edizione della Maratona di New York davanti a Francia (2520), Gran Bretagna (2030) e Germania (1513) mentre la marea statunitense è ovviamente esorbitante (37684). La nostra Nazione potrà contare sostanzialmente soltanto su una top runner e si tratta di Sara Dossena, sesta lo scorso anno all’esordio assoluto nella Maratona più prestigiosa. La quasi 34enne bergamasca, che in stagione ha partecipato anche agli Europei, proverà ovviamente a migliorarsi e cercherà di dire la sua ancora una volta su un percorso particolarmente impegnativo ed esigente.

Tra gli uomini il più accreditato è Alberto Mosca (già presente lo scorso anno quando chiuse in 2h28:07, ha un personale di 2h25:39), Cristian Marinelli ha corso a Rimini in 2h26:05 nel 2017, va assolutamente citato Piergiorgio Conti che sarà alla sua 16esima Maratona di New York!

PROGRAMMA, ORARI E TV DELLA MARATONA DI NEW YORK 2018













Foto: Pier Colombo