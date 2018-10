Maratona di Torino 2018: programma, orari e tv. La data e il calendario

Domenica 4 novembre si correrà la Maratona di Torino 2018, importante appuntamento nel panorama podistico italiano e non solo. Partenza e arrivo nel centro storico della città con lo start previsto per le 9.30 da Piazza San Carlo (l’orario potrebbe variare per esigenze televisive) ed il traguardo collocato in Piazza Castello, come da tradizione.

La prima parte del percorso si snoderà lungo la sponda sinistra del Po fino a Ponte Balbis (5 km), dove i corridori attraverseranno il fiume e procederanno verso il comune di Moncalieri (10 km). Da qui, attraversando il centro abitato di Nichelino, raggiungeranno un breve e suggestivo anello intorno alla Palazzina di caccia di Stupinigi (16-20 km). Gli atleti procederanno quindi verso il comune di Beinasco per rientrare in città attraverso il quartiere Mirafiori (25km). L’ultima parte della corsa attraverserà quindi le strade del centro di Torino fino al consueto arrivo in Piazza Castello. Previsto un montepremi di 2000 euro per i due vincitori. Si attendono informazioni riguardo alla copertura televisiva dell’evento. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 4 NOVEMBRE

ore 9.30 partenza Maratona di Torino 2018

Foto: Carlo Granisso / Shutterstock.com