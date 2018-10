Lotta, Mondiali Budapest 2018: Sara Da Col eliminata al primo turno dei -62 kg dalla statunitense Velte. Azzurra appesa a un filo per il ripescaggio

La quinta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di lotta si è aperta nel peggiore dei modi per l’Italia, con la prematura eliminazione di Sara Da Col (unica rappresentante azzurra per la giornata odierna) al primo turno dei -62 kg. La 26enne italiana è stata nettamente sconfitta dalla statunitense Mallory Velte per 10-0 all’esordio, ed ora attende il prosieguo del torneo per capire se verrà ripescata per il mini-tabellone che porta alla finale per il bronzo, anche se pare abbastanza improbabile.

L’americana ha subito preso in mano le redini dell’incontro prendendo il controllo del centro della pedana e sfiancando la nostra portacolori con la sua potenza fisica. Dopo aver sfiorato di passare in vantaggio di un punto trascinando Sara ai limiti dell’area di combattimento, Velte ha sbloccato lo score con una presa di sottomissione molto efficace a terra che le ha consentito di andare sul 2-0 dopo 1’30” di lotta. L’azzurra ha continuato a subire la pressione della sua avversaria senza riuscire mai a metterla in difficoltà con dei tentativi di attacco improvvisi, arrivando alla pausa di metà incontro sotto di due punti. In avvio di ripresa, dopo appena 15″, la lottatrice a stelle e strisce ha affondato il colpo decisivo per la vittoria con un atterramento da due punti che è proseguito con una doppia proiezione implacabile che non ha lasciato scampo alla rivale. Sull’8-0 la sfida si è di fatto decisa in favore di Velte, che in seguito ha messo a segno un altro atterramento da due punti su cui è terminato l’incontro con il netto score finale di 10-0.













Foto: Fijlkam