Lotta, Mondiali Budapest 2018: per l’Italia un solo bronzo con Conyedo, delusione Chamizo

Sono andati in archivio i Mondiali senior di lotta disputati a Budapest: per l’Italia il magro bottino di una sola medaglia, di bronzo, conquistata da Abraham Conyedo nella lotta libera, categoria -97 kg. Forte delusione per Frank Chamizo, che nella categoria olimpica dei -74 kg, dopo essere stato battuto in semifinale, non è riuscito a strappare il gradino più basso del podio, chiudendo quinto.

Partiamo proprio dalla lotta libera: la nuova sfida di Chamizo non ha portato i frutti sperati, non c’è stato il terzo titolo mondiale in tre diverse categorie di peso. Dopo i successi nei -65 kg e nei -70 kg, l’azzurro, passato in vista di Tokyo alla categoria olimpica dei -74 kg, nonostante la scalata al vertice del ranking e lo status di testa di serie numero uno nella kermesse iridata, non è riuscito a salire sul podio, battuto in semifinale dal russo Sidakov e nella finalina dallo statunitense Burroughs.

Si era invece fermato ai quarti di finale Abraham Conyedo nei -97 kg, ma il suo giustiziere, lo statunitense Snyder, è arrivato in finale e così l’azzurro ha potuto disputare i ripescaggi ed andare poi a prendersi una meritatissima e sofferta medaglia di bronzo, riuscendo a scongiurare quota zero nel medagliere italiano. Out agli ottavi infine il terzo azzurro della lotta libera, Davidovi, che nei -57 kg non ha poi avuto accesso ai ripescaggi.

Poche gioie dalle altre specialità: nella lotta femminile buono il percorso di Dalma Caneva nei -68 kg, fermatasi ai quarti di finale, ma strada sbarrata per lei nella corsa alle medaglie, infine rassegna iridata durata pochissimo per Sara Da Col, fuori nel turno di qualificazione della categoria -62 kg.

Allarme rosso anche dalla greco-romana: soltanto Ignazio Sanfilippo nella categoria -67 kg ha raggiunto gli ottavi di finale, mentre per gli altri due azzurri l’apparizione mondiale è stata ancor più fugace. Fabio Parisi, -87 kg, e Nikoloz Kakhelashvili, -97 kg, sono infatti stati eliminati nei sedicesimi.

Turno raggiunto dagli italiani ai Mondiali di lotta 2018

Lotta libera

Givi Davidovi (57 kg): ottavi

Frank Chamizo (74 kg): quinto posto (out in semifinale)

Abraham Conyedo (97 kg): medaglia di bronzo (out ai quarti)

Greco-Romana

Ignazio Sanfilippo (67 kg): ottavi

Fabio Parisi (87 kg): sedicesimi

Nikoloz Kakhelashvili (97 kg): sedicesimi

Lotta femminile

Sara Da Col (62 kg): qualificazione

Dalma Caneva (68 kg): quarti

Medaglie italiane ai Mondiali di lotta 2018

1 bronzo: Abraham de Jesus Conyedo Ruano (lotta libera, -97 kg)













Foto: Fijlkam

roberto.santangelo@oasport.it