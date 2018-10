Lotta, Mondiali Budapest 2018: la Russia chiude in bellezza la rassegna iridata con un tris di ori nella greco-romana

I Campionati del Mondo 2018 di lotta di Budapest si sono ufficialmente conclusi con la disputa delle finali delle ultime tre categorie della lotta greco-romana. Un’ultima giornata a dir poco sensazionale per la Russia, che si porta a casa un tris di medaglie d’oro pazzesco nei 77, 97 e 130 kg rispettivamente con Aleksandr Chekhirkin, Musa Evloev e Sergey Semenov.

Partiamo dai -77 kg, in cui Aleksandr Chekhirkin ha sconfitto nell’atto conclusivo per 3-1 il padrone di casa magiaro Tamas Lorincz, che ha comunque portato a casa un importante argento. Il podio di categoria è stato completato dal serbo Viktor Nemes e dal sudcoreano Hyeonwoo Kim, che si sono aggiudicati la medaglia di bronzo iridata. La strepitosa giornata della Russia è proseguita con la vittoria di Musa Evloev con lo score di 7-2 nella finalissima dei -97 kg contro il bulgaro Kiril Milov, mentre il serbo Mihail Kajala e l’iraniano Mahdi Aliyarifeizabadi hanno ottenuto il terzo posto nelle finaline. Nella categoria “regina” dei 130 kg si è laureato Campione del Mondo il russo Sergey Semenov grazie alla vittoria schiacciante ottenuta in finale con lo statunitense Adam Coon, argento. Il terzo gradino del podio è stato occupato dal cubano Oscar Pino Hinds e dal sudcoreano Minseok Kim, i quali hanno avuto la meglio rispettivamente di Nabi (Est) e Popp (Ger) negli scontri per il bronzo mondiale.













Foto: United World Wrestling