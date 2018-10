Lotta, Mondiali Budapest 2018: assegnati altri tre titoli iridati nella greco-romana. Kakhelashvili fuori al primo turno nei -97 kg

Nell’ottava e penultima giornata dei Campionati del Mondo di lotta 2018 in corso di svolgimento a Budapest sono stati assegnati altri tre titoli nella greco-romana nelle categorie 60, 67 e 87 kg. Sono cominciati anche gli ultimi tre tabelloni della rassegna iridata, che si concluderanno domani con i ripescaggi e le finali dei 77, 97 e 130 kg. L’ultimo azzurro impegnato in Ungheria, Nikoloz Kakhelashvili è stato estromesso dalla lotta per le medaglie nei 97 kg dopo la sconfitta subita al primo turno per 1-5 contro l’armeno Artur Aleksanyan, il quale è stato successivamente sconfitto in semifinale negando il ripescaggio all’italiano.

Nei -60 kg il russo Sergey Emelin si è aggiudicato la medaglia d’oro sconfiggendo nella finalissima il moldavo Victor Ciobanu per superiorità tecnica, mentre il kazako Aidos Sultangali e il cinese Sailike Walihan hanno conquistato il bronzo. Nella categoria -67 kg si è imposto il russo Artem Surkov nell’atto conclusivo sul serbo Davor Stefanek con lo score di 7-0, mentre il podio è stato completato dal polacco Gevorg Sahakyan e dal kazako Meiirzhan Shermakhanbet. Nei -97 kg ha trionfato il turco Metehan Basar dopo una lotta molto dura in finale contro l’ucraino Zhan Beleniuk, bronzi per il georgiano Roberti Kobliashvili e per l’armeno Artur Shahinyan. Domani il programma si chiuderà con gli ultimi tre atti conclusivi della lotta greco-romana: Lorincz (Hun)-Chekhirkin (Rus) nei 77 kg, Milov (Bul)-Evloev (Rus) nei 97 e Semenov (Rus)-Coon (Usa) nei 130.













Foto: Pagina Facebook Nikoloz Kakhelashvili