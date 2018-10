Lotta, Mondiali Budapest 2018: assegnati i primi quattro titoli della greco-romana. Out Parisi e Sanfilippo

La settima giornata dei Campionati del Mondo 2018 di lotta in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) è andata in archivio con l’assegnazione dei primi quattro titoli della lotta greco-romana nelle categorie 55, 63, 72 e 82 kg. Sono cominciati i tabelloni di altre tre categorie di peso (60, 67, 87 kg) in cui sono stati eliminati i due azzurri in gara. Fabio Parisi è stato eliminato al primo turno dei -87 kg dal bielorusso Kuliyeu mentre Ignazio Sanfilippo ha perso contro il giapponese Shimoyamada agli ottavi di finale del tabellone dei -67 kg. Entrambi gli azzurri hanno mancato il ripescaggio ed hanno di fatto abbandonato le chance di una medaglia iridata.

Nei 55 kg l’azero Eldaniz Azizli ha sconfitto in finale il kirghiso Zholaman Sharshenbekov e si è aggiudicato la medaglia d’oro, mentre i bronzi sono andati al georgiano Nugzari Tsurtsumia e al turco Ekrem Ozturk. Nei 63 kg ha trionfato il russo Stepan Maryanyan grazie al successo nell’atto conclusivo contro l’uzbeko Elmurat Tasmuradov, mentre il podio è stato completato dal turco Rahman Bilici e dall’ucraino Lenur Temirov. Nella categoria -72 kg è andata in scena una finalissima molto equilibrata in cui il tedesco Frank Staebler ha avuto la meglio sull’ungherese Balint Korpasi per 2-1, mentre il bulgaro Aik Mnatsakanian e l’azero Rasul Chunayev hanno conquistato la medaglia di bronzo. Il pubblico magiaro ha poi festeggiato la vittoria del padrone di casa Peter Bacsi sul turco Emrah Kus nell’atto conclusivo dei -82 kg, con il bielorusso Viktar Sasunouski e l’armeno Maksim Manukyan che si sono aggiudicati le due finaline e di conseguenza il bronzo.













